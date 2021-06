Música

El cantante le dedicó un posteo especial a la canción con la que consiguió su primer contrato discográfico

Mientras se prepara para el lanzamiento del video oficial de “Bad Habits”, Ed Sheeran usó sus redes para celebrar los 10 años de “The A team”, una de las canciones de su primer EP.

“Este fin de semana se cumple el 10º aniversario del lanzamiento oficial de The A Team. Escribí The A Team allá por 2009 cuando tenía 18 años. Fue la canción que me llevó hasta mi primer contrato discográfico y en realidad se convirtió en mi primer sencillo y que me hizo triunfar globalmente. Mirando atrás, es increíble cómo una canción que escribí en una residencia de estudiantes en Guildford en mi adolescencia haya viajado tan lejos por el mundo y haya hecho realidad mis sueños” escribió el músico.

Podés verlo acá

Yamila Pagani