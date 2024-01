Música

En el nuevo clip de su próximo tema, que saldrá a la venta el 15 de febrero, Lipa habla de buscar un amor que «parezca un rodeo».

Este jueves 25 de enero la cantante pop anunció el lanzamiento de su nuevo single, “Training Season”. En un video publicado en su TikTok, Lipa sincroniza los labios con un breve fragmento de la nueva canción, declarando que está muy cansada de los hombres mediocres:

“I need someone to hold me close, deeper than I’ve ever known/ Whose love feels like a rodeo, knows just how to take control (Necesito a alguien que me abrace, más profundo de lo que nunca conocí / Cuyo amor se siente como un rodeo, sabe cómo tomar el control)”, canta.

@dualipaofficial TRAINING SEASON 15 FEBRUARY 11PM GMT PRE-ORDER NOW LINK IN BIO ♬ Training Season – Dua Lipa

La cantante también compartió un comunicado en el que revela que la canción se inspiró en una serie de citas poco estelares. “La última fue la gota que colmó el vaso”, escribió. “A la mañana siguiente llegué al estudio y Caroline [Ailin] y Tobias [Jesso Jr.] me preguntaron cómo había ido todo e inmediatamente declaré: ‘SE ACABÓ LA TEMPORADA DE ENTRENAMIENTO’, y como en los mejores interrogatorios del ‘día después’ con tus compañeros, nos reímos mucho y todo cobró forma rápidamente a partir de ahí”.

Lipa añadió que la canción no sólo se aplica a su vida amorosa. “Aunque, obviamente, se trata de esa sensación cuando has terminado de decirle a la gente… específicamente a los hombres en este caso, cómo salir bien contigo; también se trata de mi temporada de entrenamiento que terminó y de mí creciendo con cada experiencia”, escribió.

“Nunca me sentí más segura, clara o empoderada. Y, aunque puede que la temporada de entrenamiento nunca termine para ninguno de nosotros, empiezas a ver la belleza de encontrar a esa persona con la que experimentarla.”

El anuncio llega tras una gran semana para la estrella británica del pop: el miércoles (24 de enero), Lipa obtuvo tres nominaciones a los Brit Awards 2024, incluyendo artista del año, acto pop y canción del año.