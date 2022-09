Música

Mientras el número de muertos de las protestas alcanzaba esta semana los 76, crecen las manifestaciones de apoyo a los activistas iraníes en Londres, Los Ángeles, Vancouver, Berlín y París.

Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se refirió a los disturbios en un post de Instagram el miércoles.

“Respeto a las valientes, desafiantes e intrépidas mujeres de Irán. A todas las que han sobrevivido y resistido durante décadas, a las que salen a la calle hoy, y a Masha Amini y a todas las jóvenes iraníes como ella“, escribió Jolie. “Las mujeres no necesitan que se vigile su moral, que se reeduque su mente o que se controle su cuerpo. Necesitan libertad para vivir y respirar sin violencia ni amenazas”. Y concluyó: “A las mujeres de Irán, las vemos”.

Dua Lipa también expresó su apoyo a las manifestantes durante un Twitter Live, y dijo en su video: “Las imágenes de mujeres protestando en las calles cortándose el pelo y quemando sus hijabs es una de las cosas más poderosas e inspiradoras que he visto en muchos años… A todos los oyentes en Irán o desde Irán, os vemos, os oímos y nos solidarizamos con vosotros”.

Por su parte, Justin Bieber compartió un post de Eva Mendes sobre la muerte de Amini en una historia de Instagram.

