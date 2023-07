Música

Antes de la gira ‘It’s all a blur’ con 21 Savage el rapero usó Instagram para compartir una grabación de audio en la que reflexionó sobre su pasado, que incluye su paso por «Degrassi», algo que lo lanzó a la fama.

El cantante canadiense declaró que se drogó antes de presentarse a la audición para el papel de Jimmy Brooks en “Degrassi: The Next Generation.”

La serie se lanzó en el 2001 y el rapero interpretó a un joven talentoso jugador de basquet , proveniente de una familia rica, que es violentado por uno de sus compañeros lo cual lo deja en silla de ruedas de por vida. Esa condición no lo detiene y sigue siendo uno de los alumnos más populares de la escuela.

“Alguien me preguntó la otra noche cuál es mi mayor miedo, y nunca tuve una buena respuesta, pero dije que fue que todo esto no sirva para nada. La idea de que un día la vida se acabe y todo se vuelva negro. Y supongo que esa pregunta me hizo entrar en una espiral de pensamientos”,dijo para empezar.

Luego continuó: “Y me hace pensar en mi vida y en lo surrealista que parece a veces. Me remonto a cuando tenía 13 o 14 años. Tuve una audición para un programa de televisión que acabó marcando mi vida y, antes de la audición, fui a casa de un chico. Y yo, supongo que por el deseo de ser aceptado, sucumbí a la presión de grupo y me drogué con estos chicos justo antes de mi audición”.

Y concluyó: “Me pregunto si pasó algo malo ese día o si aún estoy drogado o en coma. Y este soy yo representando mi vida ideal. Y sí, ese concepto se quedó conmigo durante muchos años. Quiero decir, se siente como la realidad, se siente tangible. Pero a veces me lo pregunto”.

Desde que protagonizó Degrassi, Drake se ha convertido en uno de los mayores raperos de todos los tiempos. Su último álbum fue “Her Loss”, en colaboración con 21 Savage, que llegó en noviembre del año pasado y contó con una aparición en solitario de Travis Scott.