Música

Se trata de obtener el mayor número de canciones nº 1 de un solista masculino en la historia del Billboard Hot 100.

First Person Shooter es la decimotercera canción del rapero en la lista Billboard de Estados Unidos, un récord que no fue superado desde que Jackson lo obtuvo en 1995 con You Are Not Alone, según Pitchfork.

Con este logro, el rapero de God’s Plan y el cantante de Billie Jean comparten ahora el título de la cuarta canción con más números 1 en la lista Hot 100.

Los Beatles ostentan el récord con 20 canciones, seguidos de Mariah Carey, con 19, y Rihanna, con 14.

First Person Shooter es el single principal de su último álbum “For All The Dogs”, que también debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 tras su lanzamiento el 6 de octubre.

El álbum -que cuenta con colaboraciones de J. Cole, Yeat, 21 Savage, SZA y Bad Bunny– tuvo otros seis singles en el top ten de Billboard desde su lanzamiento.