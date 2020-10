Dos familias se llevaron al bebé equivocado los criaron durante 4 años como propios

3 octubre, 2020 12:48

Las familias se llevaron a los bebés equivocados y durante cuatro años no supieron que el hospital había cometido un error.

Las dos familias se llevaron al bebé equivocado y los criaron durante cuatros años como propios hasta que uno de los padres comenzó a sospechar porque su hija no se parecía en nada a él ni a su madre.

Un hombre llamado José Hernández, oriundo de la costa del Caribe colombiana, comenzó a presentir que la nena de 4 años que vivía en su casa y a la que amaba mucho no era su hija biológica por eso para averiguarlo tuvo que transfromarse en un investigador.

Dos familias de la costa Caribe colombiana, una radicada en Santo Tomás (Atlántico) y otra en Chimichangua (Cesar), terminaron conectadas porque se llevaron al bebé equivocado, las nenas fueron intercambiadas al nacer.

En 2015, José Gregorio Hernández, un comerciante de 31 años, se enteró de que iba a tener una hija por fuera de su matrimonio. El hombre ya era padre de tres nenas con su compañera de vida. Sin embargo, recibió la noticia de que Noris, una joven con la que había tenido una relación, estaba embarazada.

El parto fue el 21 de marzo del 2016, en la E.S.E Hospital Niño Jesús de la ciudad de Barranquilla. “En el día del parto a mí me avisaron pero no pude asistir por cuestiones laborales. Es una noticia que se recibe con mucha motivación, y al principio todo estuvo bien, la registramos a mi nombre y en principio todo fue normal”, aseguró Hernández.

El hombre contó que la primera señal que lo hizo sospechar sobre su paternidad fueron los pies de la recién nacida, ya que no tenían un rasgo característico que comparten todas sus hijas.

Luego, las dudas fueron aumentando porque el hombre iba notando que la nena se parecía cada vez menos a él, a su madre o a alguien de su familia. Sin embargo, nunca dejó de asumir su responsabilidad de padre.

Luego, en 2019 decidió saber si en realidad Salomé era su hija biológica y convenció a su madre de que lo dejara llevar a la niña a Barranquilla para comprarle unos zapatos nuevos, José se fue a un laboratorio de la ciudad para hacerse una prueba de ADN.

“Cuando recibo los resultados de que la niña era incompatible conmigo, al principio pienso que había sido un engaño, que me estaban viendo la cara”, aseguró y fue a hablar con la madre de la nena: “Yo quiero que tu me digas la verdad”, la confrontó; pero Noris le aseguró que ella no había estado con nadie más.

“El segundo paso es hacerte la prueba a tí con la niña -le dije- como quien dice, quien nada debe nada teme”, contó el hombre y dijo que la prueba de ADN también reveló que la mujer no era madre de la nena.

“Fue como un baldazo de agua fría, desde entonces solo pude pensar ¿dónde está mi hija?”, dijo José, quien decidió ir al hospital para buscar pistas de donde podría estar su verdadera hija.

El hombre le solicitó a la institución el registro de todos los partos del mismo día en 2016. La respuesta fue que junto con Salomé habían nacido otros siete bebés, cinco niñas y dos niños ese mismo día.

Luego de descartar a varios de los bebés por las características que tenían, el hombre creyó que una de ellas era su posible hija y buscó a la familia en Facebook: “Apenas veo la foto digo, esta es mi hija, igualita”, dijo.

Luego de escribirles a los padres, Ana Cecilia le respondió incrédula: “Después de un tiempo de conversación nos pusimos de acuerdo para hacer una segunda prueba con la niña de ella”, afirma Hernández.

Los resultados confirmaron que las dos familias se llevaron al bebé equivocado y que la nena que tenía Ana Cecilia y que había bautizado con el nombre de Saray era hija de José y Noris, y la que ellos tenían, Salomé, era la hija biológica de Ana.

“Esto ha sido un verdadero drama”, dice José, porque ambas madres se niegan a intercambiar las niñas pues llevan criándolas y queriéndolas como propias. “Siento que he perdido años de disfrutarla, cuando están pequeños es cuando uno más disfruta a los hijos. De corazón quiero tener a mi niña biológica, no puedo pretender quedarme con las dos niñas porque hay otra familia que también la necesita. Pero sí quiero tener mi hija biológica y también mantenerme presente en la vida de la hija que he criado hasta ahora”, agrega.

Fuente:https://www.infobae.com/

