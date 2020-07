La popularidad de los altavoces bluetooth no deja de crecer y, por ello, cada día existe más oferta en el mercado. Ante tanta variedad, lo que tenemos claro es que necesitamos que sea potente, que tenga autonomía y que nos permita disfrutar de nuestra playlist con gran calidad de sonido. Estas características nos permitirán añadir música a cualquier plan para mejorarlo exponencialmente. Y es que, aunque este 2020 no haya canción del verano, la producción musical no deja de crecer para ofrecernos buenos hits con los que amenizar nuestras jornadas estivales. Además, si encontramos un altavoz impermeable o, al menos, resistente al agua, podremos disfrutar de él en la playa o en la piscina sin miedo a que se estropee.

Pero, si de verdad queremos disfrutar de una experiencia única, la mejor opción es optar por dos altavoces bluetooth ya que estos, de forma sincronizada, son capaces de ofrecer el mejor sonido estéreo y envolvente 360. Basta con situarlos a una distancia prudencial para que consigan crear un efecto único de sonido. Además, en muchas ocasiones no hay que invertir mucho dinero para conseguirlo. Basta con esperar a encontrar buenas ofertas, como la que hoy está activa en el catálogo de Amazon, para conseguirlos a buen precio.

Así, entre las ofertas flash, hemos dado con un par de altavoces de la marca Moosen que tienen un 32% de descuento. Pese a su tamaño mini, ambos dispositivos tienen una gran potencia y son una buena opción para tus planes de este verano, ya que, además, cuentan con la certificación IPX6, lo que garantiza que son resistentes a las gotas de agua o sudor. En cuanto a su autonomía, resisten hasta dos horas con la máxima potencia. ¿Te lo vas a pensar mucho más?

Este ‘pack’ de dos altavoces tiene una rápida conexión. Amazon

Por qué elegir dos altavoces ‘bluetooth’ en vez de uno

Por su tecnología TWS y su sonido envolvente. Estos dispositivos están diseñados con tecnología TWS que ofrece un sonido 3D envolvente cuando conectamos ambos por ‘bluetooth’.

Una experiencia única. Gracias a su sonido envolvente, los altavoces nos permiten disfrutar de música, de una sesión de cine en casa y de llamadas con alta calidad y definición de sonido.

Conexión rápida. Además, no tendrás que esperar mucho para empezar a usarlos, puesto que se conectan rápidamente y pueden estar separados por una distancia de unos 20 metros y seguir funcionando a la perfección.

