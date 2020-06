17 junio, 2020 16:11

El reto viral que pocas personas logran resolver. Descubrí dónde está el plumero entre todas estas flores primaverales. Complicado ¿no?

¿Dónde está el plumero? El reto viral del día que pocos logran develar

Todos los días surgen diferentes desafíos que las personas, aburridas por la cuarentena, logran superar. En esta ocasión se trata de un reto viral para encontrar un solo objeto en una confusa imagen. Pero no se trata de cualquier foto o dibujo, sino que tiene sus trampas.

Solo hay que estar muy atento para poder encontrar el único plumero que figuran en este reto viral. Lo que más despista es que muchas de las flores en cuestión tienen forma de este objeto. Pero solo hay que prestar mucha atención para no confundirse.

¿Sos una persona observadora? Si es esí este reto viral no será nada para vos. Te dejamos la foto para que puedas descubrir por tu cuenta el plumero escondido. La única pista: no se trata de una imagen genérica, así que no tiene tantos trucos.

Puede que hoy no tengas muy afilado el sentido de la observación. Si queres, lo podés volverlo a intentar. Pero si ya te rendiste y te quedaste con la duda de dónde está escondido el plumero, te vamos a dar una mano, no te preocupes. Esta es la solución del gran reto:

Este reto viral fue creado por el genio de Rattan Direct, una persona que se encarga de hacer este tipo de imágenes tramposas. Se trata de una ilustración llena de flores de color pastel entre las que se oculta, muy sutilmente, un plumero. Ahora podés compartir este tipo de fotos con quien vos quieras para desafiarlo y contabilizar cuánto demora en encontrar el objeto… si es que lo logra.

