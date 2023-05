Música

El pasado martes por la noche, la rapera se dirigió a Twitter para decir que sus dos álbumes anteriores (“Planet Her” y “Hot Pink”) eran “una porquería” y que los fans habían caído en la trampa, dejándoles además un mensaje que decía: “ahora puedo desaparecer en algún lugar y descansar con mis seres queridos en una isla mientras todos ustedes lloran por un pop mediocre”.



planet her and hot pink were cash-grabs and yall fell for it. now i can go disappear somewhere and touch grass with my loved ones on an island while yall weep for mediocre pop.

