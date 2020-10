Docentes, estudiantes y autoridades de algunos Institutos de Estudios Superiores (IES) realizaron ayer una marcha para demostrar su rechazo a la modificación que pretende realizar el Gobierno provincial el próximo año, de trasladar los institutos que pertenecen al Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Aseguraron que se trata de “un ajuste a la educación” y pidieron también la posibilidad de que se debata el tema, ya que el Gobierno nunca planteó una discusión y ya anunció la medida.

Los manifestantes se autoconvocaron en el Paseo General Navarro y desde allí salieron en una caravana de vehículos que recorrió las calles del centro para finalizar frente a la nueva sede de Casa de Gobierno.

El Gobierno anunció que realizará el traslado de los IES hacia otro ministerio argumentando que será para hacer un cambio radical en la formación profesional de los jóvenes para prepararlos en el mundo del trabajo. Además, se teme que se den de baja a las carreras de formación docente. “La formación docente no tiene solamente un fin

laboral, sino un objetivo de darle un material humano a las escuelas de todos los niveles e incluso a las carreras que ellos piensan abrir. ¿Quiénes van a ser los docentes que van a dar clases si no hay Institutos de Formación Docente? Por otro lado, no es la educación la que determina la oferta laboral de una provincia. Se dice que se quiere mejorar el trabajo, ¿pero el trabajo dónde está? ¿Cuáles son los polos industriales, tecnológicos de

Catamarca donde van a ir esos estudiantes? ¿Por qué no empezamos por ahí, a generar puestos de trabajo desde el Gobierno y no a utilizarlo como excusa para generar un ajuste, un recorte, un desguace y una modificación de la educación de Catamarca?” señaló Enrique Ruaro, profesor.

Anunciaron reunión con rectores

Por su parte, desde el Gobierno provincial anunciaron que el próximo martes se hará una reunión entre el Ejecutivo provincial y los rectores de los IES de la provincia. En el encuentro, del que participarán el gobernador Raúl Jalil, la ministra Eugenia Rosales y equipos de gestión, se explicarán los alcances del proyecto de traspaso a la órbita de

Ciencia e Innovación Tecnológica.

“El Estado tiene la legitimidad y facultad de generar una transformación educativa. El cambio tiene que ver con la idea de generar un fortalecimiento curricular y la mejora de posibilidades en cuanto a la inserción laboral para los jóvenes y la demanda de los nuevos tiempos”, sostuvo el Gobernador. A su vez aseguró que los derechos laborales

están garantizados.

Por otra parte, desde el Ejecutivo informaron que se convocará a una reunión a los distintos sindicatos docentes el próximo miércoles para comenzar a dialogar sobre la paritaria del sector.