Reconócelo: cuando hablan de ‘wearables’ a tu alrededor no tienes claro si son la última moda en videojuegos o una tendencia de Zara. Estamos aquí para ayudarte. Los dispositivos wearable son todos aquellos aparatos electrónicos que ‘se pueden llevar’, es decir, que puedes incorporar a alguna parte de tu cuerpo que les permite interactuar contigo todo el tiempo.

Los más conocidos son los relojes inteligentes o smartwatches, y esto se debe en parte a que fue Apple -cómo no- una de las pioneras en hacer posible que la tecnología fuera ‘vestible’ y estuviera contigo todo el día con el lanzamiento de su Apple Watch en 2015.

En el mundo deportivo, estos dispositivos han supuesto una auténtica revolución ya que te permiten hacer tu actividad favorita, por extrema o movida que sea, acompañado de tu música, por ejemplo. Sí: hablamos de auriculares inalámbricos –truly wireless-, un regalo estrella desde la pasada Navidad y otro producto en el que los de Cupertino han marcado tendencia con sus AirPods. Pero hay vida más allá de estos influyentes earbuds.

Si hablamos de deporte y tecnología, no podemos ignorar uno de los desarrollos tecnológicos más importantes en este campo: las zapatillas inteligentes, cuyos primeros pinitos se remontan a 2004, aunque sea difícil de creer. Llegaron de la mano de VectraSense, se llamaban ‘Raven ThinkShoe’ e integraban un chip capaz de distinguir por la pisada cuándo andábamos y cuándo corríamos. La tecnología siguió evolucionando con desarrollos como el que ajustaba la zapatilla al pie como si fuera un calcetín para ayudar a correr.

Y en esta línea otro de los ganadores es la pulsera de actividad. Aunque inicialmente fueron ideadas para los deportistas, las smart bands han conquistado a todo el mundo. ¡Hasta los que solo practican el ‘sofing’ llevan una! Y de esto podemos hacer responsable al gigante chino Xiaomi y su ‘Mi Band’, la pulsera de actividad que más se vende en nuestro país en sus diferentes generaciones gracias en buena medida a su precio. El seguimiento de la frecuencia cardíaca y del sueño 24/7 son dos de sus funciones estrella, pero incluye otras como seis modos diferentes de ejercicio y cuenta los pasos, la distancia y las calorías quemadas.

En cuanto al entretenimiento, si tu regalo se dirige a un melómano o a un amantes de las series, te recomendamos unos auriculares de cancelación de ruido. Ideales para aislarte del mundo y hacer tu actividad favorita pero también para llevar en una oficina muy ruidosa si necesitas concentrarte. Sin cable, utilizan el Bluetooth para transmitir el sonido y básicamente bloquean los sonidos monótonos y constantes de fondo. La clave del éxito: que se adapten muy bien y que sean ligeros.

Por último, ¿quién dijo que la moda y la tecnología estén enfrentadas? De hecho ya sabemos que ‘geek is the new chic’ -en inglés, viene a decir que ahora lo friki está de moda-. Si quieres ir a la última no puedes quedarte sin unas gafas de sol inteligentes, un dispositivo moderno y con un diseño muy ‘cool’ que lleva incorporados altavoces con reducción de ruido, asistente inteligente para gestionar tus llamadas y tus alarmas, por ejemplo, y micrófono para poder hablar con tus contactos.

Estos son nuestros ganadores:

Apple, Nike, Sony, Xiaomi, Bose y Huawei ofrecen diferentes dispositivos wearble. 20m Apple, Nike, Sony, Xiaomi, Bose y Huawei ofrecen diferentes dispositivos wearble.