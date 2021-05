Hoy por la mañana, los presidentes de los distintos bloques de la cámara de

Diputados se reunirán para acordar los proyectos que tendrían tratamiento en la

sesión. En este sentido, se prevé que finalmente ingrese el proyecto del Ejecutivo

para salir a la compra de dosis de vacunas contra el coronavirus, iniciativa sobre la

cual no se aseguró un rápido tratamiento.

En la sesión pasada, tras el anuncio del Gobernador de que enviará el proyecto,

algunos legisladores de la oposición anticiparon su acompañamiento. Desde aquel

miércoles hasta hoy se barajó la posibilidad de que la iniciativa pueda ser tratada

sobre tablas. En otras palabras, evitar el procedimiento parlamentario para cualquier

tipo de proyecto y directamente aprobarlo en una sesión.

No obstante, esa intención de apurar el proyecto no estaba tajantemente definida.

Distintos legisladores de la oposición comentaron a este medio que si bien el

tratamiento sobre tablas era una posibilidad, desde el espacio no se iba a plantear

que baje para hoy. Incluso deslizaron que algunos legisladores del oficialismo no

estaban del todo de acuerdo con abordar la iniciativa hoy.

Por lo pronto, en la cámara baja ya existen al menos dos proyectos vinculados a la

temática. Uno presentado por Hugo Ávila (solicitando que suspenda la compra del

avión sanitario para que esos recursos vayan a la adquisición de vacunas) y otro por

Marisa Nóblega (“Realícese compra de Vacunas contra Covid 19, por el Gobierno

Provincial”).

Desde la Provincia ya se advirtió que, más allá del proyecto en sí, el proceso para

conseguir las vacunas tomará tiempo. “La sociedad tiene que saber que esto no va a

ser en lo inmediato, los laboratorios les venden principalmente a los Estados

nacionales”, había expresado el ministro Jorge Moreno al respecto.

Relacionado