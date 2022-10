LEGISLATURA

«Ni mi familia lo sabe», reveló la legisladora Analía Brizuela, y rompió en llanto.

La diputada provincial Analía Brizuela (FdT) reveló en la sesión de hoy miércoles de la Cámara baja, que de niña fue víctima de un abuso sexual. La legisladora se quebró en momentos en que hacía alusión a la sanción de la Ley de prevención del abuso sexual contra las infancias; y contó en público su padecer.

“Los abusos han sido desde siempre, pero hoy contamos con más herramientas y podemos denunciar más. Y lo digo yo, porque hoy soy diputada de la provincia, pero yo he sido víctima también de abusos y quizá hoy me atrevo a decirlo en este recinto porque ni siquiera mi familia lo sabe”, reveló. Y de inmediato aclaró que los hechos no ocurrieron “en el seno familiar sino en la gente que trabajaba en la propia casa, y era muy niña”.

“La verdad que hoy poder decirlo y poder estar hoy aprobando esta ley para que no les pase a mis nietos y nietas, y de tomar prevenciones para que no les pase a mis hijos y a ningún niño ni niña…”, agregó, sin poder culminar sus palabras, inmersa en un cuadro de profunda emoción y llanto.

Fuente: El Chasqui Digital