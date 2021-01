La bebé que fue encontrada hace casi una semana en un predio de la localidad de Chumbicha, Capayán, finalmente fue dada de alta. Con un estado de salud óptimo, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la resguarda. Con el alta médica, la bebé fue trasladada a un dispositivo de contención.

Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que la bebé se encuentra en perfectas condiciones. En la Maternidad, a la bebé le colocaron las primeras vacunas y realizaron los primeros controles médicos. Además, su madre ya la reconoció legalmente.

El jueves último, en las primeras horas de la mañana, en inmediaciones del Centro de Integración y Participación Achalay (CIPA) de Chumbicha, fue encontrada dentro de una bolsa negra de residuos. En un primer momento, fue llevada hasta la guardia del Hospital Roberto Ramón Carro de esa comunidad. Al constatarse su buen estado de salud, a fin de garantizar una atención especializada y corroborar que tenga las primeras vacunas, la bebé fue derivada a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, en la Capital.

En este centro de salud, la bebé llegó con un peso aproximado de 2 kilos con 760 gramos. Desde el área Salud del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se tomó intervención.

Dada esta situación, por órdenes del fiscal de Instrucción en feria Hugo Leandro Costilla, se tomaron las primeras medidas. Horas después, se pudo dar con el paradero de la madre de la niña. La mujer es madre de niño de un año y medio de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el alumbramiento había sido cinco días antes de que sucediera el hallazgo de la bebé. La mujer dio a luz a la niña en su casa y no recibió atención posparto. Asimismo, no hay indicios de filiación paterna. Es decir, no hay un padre de la bebé presente.

La madre aún permanece internada en la Maternidad, por su estado de salud. No solo ingresó a este centro sanitario por atención posnatal sino también por un cuadro de bronquitis. Si bien permanece allí en calidad de arrestada, aún no fue imputado bajo ningún delito. La prioridad también es la salud de la madre como de la bebé.

Al respecto, se indicó que la situación de esta mujer es incierta. Lo concreto es que será la principal protagonista en la instancia penal y legal con relación a la bebé. Por cuestiones relacionadas con la pandemia de coronavirus COVID-19 y de receso administrativo, aún no pudo ser entrevistada para las pericias psicológicas y psiquiátricas.

El interés por adoptar

En el proceso de adopción, el objetivo principal es que chicos y chicas tengan la posibilidad de disfrutar de una vida en familia. La prioridad en el sueño de tener una familia es de niños, niñas y adolescentes. Una vez conocida esta situación, un grupo considerable de personas expresó, a través de las redes sociales, su deseo de adoptar a la bebé.

Para iniciar este proceso, los postulantes (personas solteras o en parejas de distintos o igual sexo) deben estar inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUA CATAMARCA). En las últimas jornadas el RUA recibió muchas llamadas de personas interesadas en adoptar. Sin embargo, para que se declare su situación de adoptabilidad, debe realizarse todo un proceso. Los formularios y requisitos solicitados se encuentran en la página oficial y deben estar cumplidos previamente a la solicitud de entrevista. Las consultas se pueden realizar a través de la página www.juscatamarca.gob.ar.