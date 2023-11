Música

La intérprete de «White Flag», que alcanzó el éxito mundial con su álbum de debut «No Angel» en 1999, está encantada de trabajar con la discográfica que la apoyó desde el principio de su carrera.

En una reciente entrevista , la cantante de 51 años declaró: “Warner Chappell estuvo a mi lado desde el principio de mi andadura como compositora, hace más de 25 años. Ellos me dieron mis comienzos y me ayudaron a crear las canciones que fueron los cimientos de mi primer disco y luego, a lo largo de los años, siguieron siendo mi familia. Estoy emocionado por todo lo que vamos a crear juntos ahora”.

Por su parte, Guy Moot, copresidente y consejero delegado de Warner Chappell Music, dijo: “Dido es una de las compositoras más notables de este siglo. Estamos encantados de que vuelva a confiar en nosotros para representar uno de los grandes cancioneros modernos. Estamos deseando trabajar con ella en nuevos proyectos y seguir promocionando su increíble catálogo de formas emocionantes y creativas.”

La compositora -que tambien escribió éxitos para Britney Spears, Rihanna y el grupo de su hermano Rollo, Faithless– publicó su último álbum, ‘Still On My Mind’, en 2019.

Y admitió en su momento que se sentía como su álbum de debut, ya que era diferente de todo lo que había hecho antes.

Así lo explicó a la revista Red: “Casi parece mi primer disco. Estoy orgullosa de él, es una auténtica celebración de lo que hice antes”.“Escribo sobre pequeños momentos de conflicto. Siempre hay luz y oscuridad. Pero cuando tienes un hijo, no hay conflicto. Simplemente los quieres y quieres estar con ellos. Creo que eso me impidió escribir durante un tiempo”.

Desde su último disco, Dido solo apareció en el álbum de Caroline Polachek :‘Desire, I Want to Turn Into You’ en el tema ‘Fly to You’ con Grimes. También figura como coautora del tema.

Y en mayo, Jason Derulo sampleó su éxito de los noventa “Thank You” en su canción “When Love Sucks”.