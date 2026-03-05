La Dirección de Inspección Laboral resolvió dictar la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) con la Municipalidad de la Capital, lo que deja sin efecto el paro de 48 horas que el gremio había convocado para esta semana.

La medida de fuerza había sido definida durante una Asamblea Extraordinaria realizada el martes en la sede sindical. En esa instancia, los trabajadores municipales decidieron avanzar con un paro previsto para el jueves 5 y viernes 6 de marzo, en reclamo de una recomposición salarial del 20%, argumentando que los sueldos quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida.

Tras la intervención del organismo laboral, desde el SOEM confirmaron que acatarán la conciliación obligatoria, por lo que la medida de protesta quedará suspendida mientras se desarrollan las instancias de diálogo entre las partes.

De acuerdo con lo informado, la primera audiencia de conciliación fue fijada para el jueves 12 de marzo. Durante ese período, tanto el municipio como el gremio deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan profundizar el conflicto.

El reclamo salarial del sindicato se da en un contexto de demandas similares por parte de distintos sectores del empleo público, que plantean la necesidad de actualizar los ingresos ante el escenario económico actual.