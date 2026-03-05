El fin de semana apertura del Campeonato Mundial de Fórmula 1 tiene en el Gran Premio de Australia un llamativo especial para nuestros seguidores del automovilismo. Porque Franco Colapinto continuará su ascendente carrera en Alpine F1 Team, en su primera temporada como piloto titular; pero además Nicolás Varrone en FIA F2 y Mattia Colnaghi en FIA F3 buscarán su mismo sueño en las series de monopostos que son el peldaño anterior para alcanzarlo.

Para que puedan seguir paso a paso toda la actividad de los argentinos en el Circuito ‘Albert Park’ -5.278 mts.- de Melbourne y con la enorme diferencia de 14 horas respecto de nuestro horario, les preparamos el programa conjunto de la F1, la F2 y la F3 en hora argentina.

Jueves 5 de marzo

F3 Práctica Libre 45′ minutos 18:50 hs. -con Mattia Colnaghi-

F2 Práctica Libre 45′ minutos 20:00 hs. -con Nicolás Varrone-

F1 Práctica Libre 1 60′ minutos 22:30 hs. -con Franco Colapinto-

F3 Clasificación 30′ minutos 24:00 hs. -con Mattia Colnaghi-

Viernes 6 de marzo

F2 Clasificación 30′ minutos 00:55 hs. -con Nicolás Varrone-

F1 Práctica Libre 2 60′ minutos 02:00 hs. -con Franco Colapinto-

F3 Carrera Sprint 20 vueltas 21:15 hs. -con Mattia Colnaghi-

F1 Práctica Libre 3 60′ minutos 22:30 hs. -con Franco Colapinto-

Sábado 7 de marzo

F2 Carrera Sprint 23 vueltas 00:10 hs. -con Nicolás Varrone-

F1 Clasificación -Q1,Q2 y Q3- 02:00 hs. -con Franco Colapinto-

F3 Carrera Principal 23 vueltas 18:50 hs. -con Mattia Colnaghi-

F2 Carrera Principal 33 vueltas 21:25 hs. -con Nicolás Varrone-

Domingo 8 de marzo

GP de Australia 58 vueltas 01:00 hs. -con Franco Colapinto-

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com, fiaf2.com, fiaf3.com y Alpine F1 Team. Redacción y edición de Marcelo Cammisa