MARA avanza en obra clave para fortalecer el abastecimiento de agua a los vecinos de Choya

Las obras de refuncionalización integral de la planta potabilizadora y la ejecución de un nuevo sistema de captación de agua en el río Choya forman parte del programa de mejora hidráulica integral financiado por MARA para garantizar un suministro de agua seguro para consumo humano y para riego, que beneficia a los 440 vecinos de Choya, en Andalgalá.
Las obras comenzaron en el mes de diciembre 2025 y se enfocaron inicialmente en la planta y canal de guarda, optimizando el sistema actual para asegurar una provisión continua, segura y acorde a las demandas actuales y futuras de la comunidad. Una vez concluido el período de lluvias, se continuará con los trabajos de captación en el río para completar la obra hacia mediados de 2026. El proyecto se desarrolló a partir de un trabajo articulado con autoridades provinciales y municipales, proveedores locales y vecinos del distrito.
“Los trabajos de recuperación estructural y modernización de la planta iniciaron con la reconstrucción del canal de guarda que se encontraba colapsado y la inclusión de una nueva sección de polietileno de alta densidad, optimizando las condiciones hidráulicas del transporte de agua y elevando los estándares sanitarios para el bienestar de toda la comunidad”, indicó Alejandro Perea, ingeniero de obras comunitarias de MARA.
Junto a proveedores y trabajadores locales
Como parte del compromiso de MARA con el desarrollo de su cadena de valor, la empresa llevó adelante un proceso licitatorio con participación de empresas locales y se incorporaron microemprendedores choyanos durante el desarrollo de los trabajos, generando un impacto económico directo en la comunidad.
Roberto Casas, supervisor de RH(+) Servicios, empresa andalgalense responsable de la ejecución de las mejoras comentó: “Las tareas en curso requieren cuadrillas especializadas de oficiales y ayudantes, y los próximos meses sumaremos más trabajadores locales, ya que las futuras etapas del proyecto se realizarán al finalizar los meses de lluvia”.
Modernización integral del sistema hídrico
En el marco de la iniciativa se construyó un sistema de captación diseñado para obtener el recurso de manera subterránea, aprovechando el filtrado natural del lecho del río. Este esquema mejora la calidad del agua, reduce la presencia de sedimentos y aporta mayor estabilidad al flujo hídrico. Así se fortalece la eficiencia del sistema desde su punto de origen.
La planta fue además energizada integralmente, ya que no contaba con suministro eléctrico operativo. Se instalaron nuevos tableros de distribución sectorizados y se refuncionalizó el alumbrado exterior mediante luminarias LED de mayor eficiencia, lo cual mejora las condiciones de seguridad y funcionamiento del suministro de energía.
Estas acciones forman parte del compromiso de MARA con el desarrollo local, el arraigo y el fortalecimiento de las economías regionales, mediante un plan integral que continuará ejecutándose en distintos puntos del departamento y en la zona de influencia del proyecto.