Se acercan las rebajas de invierno y las tiendas ya empiezan a etiquetar sus productos y ofertas, tanto en tienda física como en la página web. Esta última opción ha ganado bastantes puntos en los últimos tiempos para evitar aglomeraciones en las tiendas, en los probadores y, sobre todo, en las cajas. Sin embargo, hay ciertos derechos que el consumidor de España a veces no tiene en cuenta cuando hace una compra online.

Para empezar, ¿sabías que desde el momento en el que el producto llega a tu casa tienes 14 días naturales para ‘echarte atrás’ si no te gusta? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, por siglas) nos recuerda que, a partir de ese momento, «dispones de 14 días naturales para hacer la devolución, y solo tendrás que asumir los costes de éste, a no ser que el empresario haya aceptado asumirlos o no te haya informado de que te corresponden». Es decir, si la tienda online no informa correctamente de que tienes 14 días para hacer la devolución, el plazo de desistimiento se amplía a 12 meses.

Por otro lado, los productos que compres por Internet tienen la misma garantía que cualquier otro producto y existen algunas excepciones en las que la tienda online no está obligada a devolverte el dinero. No obstante, para saber cómo se devuelve un pedido que se ha comprado de forma online, desde 20Bits te hacemos una guía para no perderte ni un solo detalle.

¿Cómo puedo devolver un producto que he comprado en Internet?

Cada vez son más frecuentes las compras a través de Internet por la comodidad y practicidad, además, los comercios permiten hacer una devolución cuando el producto recibido está defectuoso o no es lo que esperábamos. Estos son los pasos que debemos seguir:

El artículo se tiene que devolver a la misma dirección de la tienda física o comercio electrónico. Después, para recibir el dinero, es necesario adjuntar un formulario de devolución en el interior del paquete o en la página web. El producto se puede enviar por correo postal ordinario, certificado o urgente dentro del plazo establecido. Y, por último, tan solo queda esperar a que la devolución del dinero llegue a nuestra cuenta bancaria.

Desde 20Bits hacemos un breve repaso a cómo puedes devolver dispositivos electrónicos, ropa, libros u otros objetos en los siguientes ecommerce:

Amazon : Amazon ofrece devoluciones gratuitas hasta 30 días después de recibir un pedido de ropa, calzado, joyas, electrodomésticos, libros, tablets, ordenadores o móviles. Siempre y cuando la devolución se realice desde España y los productos se devuelvan en perfectas condiciones, en su embalaje original y con todas las etiquetas que marca su centro de devoluciones online.

: Amazon ofrece después de recibir un pedido de ropa, calzado, joyas, electrodomésticos, libros, tablets, ordenadores o móviles. Siempre y cuando la devolución se realice desde España y los productos se devuelvan en perfectas condiciones, en su embalaje original y con todas las etiquetas que marca su centro de devoluciones online. Aliexpress : Los artículos de Aliexpress se pueden devolver en un plazo de 15 días desde que se reciben. Para llevar a cabo este proceso, los interesados deben iniciar sesión en sus cuentas, acceder al menú y ‘Mi Cuenta’ para seleccionar ‘Mis pedidos’, y hacer clic en ‘Solicitar devolución’.

: Los artículos de Aliexpress se pueden devolver en un plazo de 15 días desde que se reciben. Para llevar a cabo este proceso, los interesados deben iniciar sesión en sus cuentas, acceder al menú y ‘Mi Cuenta’ para seleccionar ‘Mis pedidos’, y hacer clic en ‘Solicitar devolución’. Miravia : Al igual que en Aliexpress, es necesario abrir la cuenta de usuario, ir a la sección ‘Mis Pedidos’, introducir el motivo de la devolución, añadir el precio del reembolso y seleccionar el método de entrega para enviar el paquete.

: Al igual que en Aliexpress, es necesario abrir la cuenta de usuario, ir a la sección ‘Mis Pedidos’, introducir el motivo de la devolución, añadir el precio del reembolso y seleccionar el método de entrega para enviar el paquete. Temu: Hay que consultar la cuenta de Temu, ir a la sección de pedidos, encontrar la compra que no ha cumplido con nuestras expectativas, presionar sobre la opción de devolución, detallar el motivo y elegir los métodos de reembolso más devolución.

¿Quién paga los gastos de envío en una devolución?



La OCU explica que si una devolución se pide dentro del plazo (catorce días naturales) deben reembolsar el precio íntegro del producto, sin embargo, existe la posibilidad de que los comercios propongan alternativas -como los vales de compra o la sustitución por otro artículo- para no hacer el reembolso. Ante estas situaciones, la organización recomienda negarse y exigir el dinero.

Por otro lado, cualquier negocio está obligado a devolver los gastos de envío iniciales, aunque los comercios pueden obligar a pagar lo que cuesta enviar el producto desde la dirección de entrega hasta la sede de la tienda (costes de devolución).

¿Qué productos no se pueden devolver?

A pesar de que la mayoría de las tiendas suelen reembolsar el dinero cuando se hace una devolución, existen algunas excepciones en las que la tienda no está obligada a hacerlo:

Música , videojuegos o software : Cuando una persona quita el precinto, pierde su derecho de desistimiento.

, o : Cuando una persona quita el precinto, pierde su derecho de desistimiento. Productos personalizados .

. Alimentos y otros productos de rápida caducidad .

. Prensa y revistas.

