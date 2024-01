Música

Luego de mucho tiempo sin grabar, el ícono de la música anunció que en febrero publicará un nuevo sencillo titulado «Turn the lights back on».

Según un comunicado de prensa, la nueva canción es un “tema clásico al estilo de Billy Joel, que encarna las señas de identidad de su sonido característico y marca el comienzo del siguiente capítulo de su historia. En la letra, se pregunta: “¿Esperé demasiado… para volver a encender las luces?”.

El autor de Piano Man, de 74 años, dio pistas sobre su nueva música durante una actuación en el Madison Square Garden en diciembre del año pasado.

“Tengo buenas y malas noticias”, dijo a la multitud el ganador de seis Grammy. “Primero les daré las malas noticias. No tenemos nada nuevo que tocar para ustedes. La buena noticia es que no tienen que escuchar algo que no saben qué es. Aunque tenemos algo en lo que estamos trabajando que quizá escuchen alguna vez”.

Turn The Lights Back On es el primer single verdadero que Billy lanza desde el lanzamiento de All My Life en 2007 ; este éxito alcanzó el número uno en la Hot Singles Sales Chart de Billboard.

El último álbum de estudio del cantante vienés, Fantasies & Delusions, se publicó en 2001.

El tema fue producido y co-escrito por Freddy Wrexler, que trabajó con artistas como Selena Gomez, Celine Dion, Justin Bieber y Kanye West.

Columbia Records publicará el single en plataformas de streaming el 1 de febrero, acompañado de una edición limitada en vinilo de 7″.

Aún no se sabe si el single irá seguido de un álbum.