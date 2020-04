24 abril, 2020 15:04

Este viernes Abel Pintos estrenó “El Hechizo”, su nueva canción. Y para mostrar su felicidad ante sus fanáticos, compartió una foto en su Instagram.

“Desde muy temprano estoy así”, la foto de Abel Pintos descalzo e hiper feliz.

Después de días de espera por parte de sus fanáticos, Abel Pintos estrenó “El Hechizo”, su nueva canción. Para festejar el estreno, publicó una foto en su cuenta de Instagram y manifestó su entusiasmo ante sus seguidores.

“Desde MUY temprano estoy así, leyéndolos en este día de estreno de nuestra nueva canción *EL HECHIZO* junto a nuestra querida @beatrizluengo”, comenzó escribiendo el cantante en la publicación.

El cantante estrenó su nueva canción, “El Hechizo” y sus fans no tardaron en expresarle sus opiniones.

Y finalizó: “Ya está disponible en todas las plataformas digitales la canción y su video. Link en bio. Gracias por compartir. Los quiero”. En la foto se lo ve sonriendo, sentado (y descalzo) desde la intimidad de su casa.

Rápidamente, la publicación de Instagram cosechó más de 48 mil likes y cientos de seguidores le dejaron su opinión sobre la nueva canción, que interpreta junto a la compositora española Beatriz Luengo.

“Gracias por tu musica en tiempos dificiles es un balsamo para el alma!”, “Hermosa canción”, “Disfrutalo! Es un temón!”, son algunos entre los tantos mensajes que se leen. Sin embargo, uno de los que llama la atención es el de una usuaria que expresó su disgusto ante la canción.

¿El motivo? Abel Pintos le respondió. “No me gustó para nada. Te super admiro pero está canción no me gusto, desde lo musical hasta la letra”, escribió la mujer, a lo que el cantante le respondió, “Ya van a venir otras. Tal vez volvamos a encontrarnos ahí”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá