Desde el living y en corpiño deportivo, Mónica Farro mostró su (exigente) rutina de aductores

8 julio, 2020 1:30

En su cuenta de Instagram, Mónica Farro suele compartir videos de sus entrenamientos, que son furor entre sus seguidores.

A los 44 años Mónica Farro sigue teniendo un gran físico. La vedette uruguaya entrena permanentemente y mantiene un riguroso cuidado con las comidas y el resultado es el cuerpo musculoso, con el abdomen fortalecido que tiene.

En sus redes sociales la artista suele compartir desde tips, hasta videos de sus entrenamientos. Esto último es lo que hizo este martes, cuando en su cuenta de Instagram publicó un breve video de menos de 5 minutos (pero altamente efectivo) en el que mostró los ejercicios que realiza para entrenar sus aductores. “Lo pueden hacer con peso y tobilleras hasta 6 vueltas”, escribió al lado.

La publicación sumó más de 53.000 reproducciones y tuvo cientos de respuestas. Algunas fueron: “Todo lo que haces sirve para estar bien de salud, a no aflojar”, “Ideal para pasar el tiempo y entrenar”, “Con la cuarentena no hay excusa para no hacerlo”, “Aparte de entrenar me sacás una sonrisa”, “Con razón tenés ese cuerpazo”, entre otros.

Hace unos días Mónica Farro contó a través de una foto en pose reflexiva, que estuvo a punto de ir a El Precio Justo, el programa de Lizy Tagliani, el día que hubo varios contagios, pero finalmente no asistió.

“Pensar que en la semana que se contrajo el covid-19 en el programa de Lizy yo fui invitada… x diferentes motivos no pude asistir y me quedé con mucha pena, me dio tristeza y lamenté no estar xq era un programa al cual quería ir a jugar, de todas formas me citaron para la semana siguiente cosa que después cancelaron x este tema”, afirmó.

Y cerró: ” Ahí te das cuenta que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero DIOS 🙏 tiene un por qué para todo y con el tiempo lo ves. Hoy le agradezco no haber podido ir esa semana”.

