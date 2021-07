El relajamiento en las “juntadas” clandestinas y la constante violación a los DNU provinciales fueron la postal del fin de semana, en donde, a pesar de la extensión horaria para la circulación, esta no se respetó y la policía confecciono más de veinte multas.

Fuentes policiales consultadas por este diario indicaron que, durante la madrugada de ayer, efectivos de la Comisaría Tercera y Décima desarticularon dos fiestas clandestinas, en las cuales había más de veinte personas violando todos los protocolos vigentes.

Una de las “clandestinas” fue en calle Hilario Furque al 45, más precisamente en uno de los departamentos, donde fueron notificados por incumplimiento al DNU Art. 1 Inc. “3” la propietaria del inmueble, de apellido Herrera, un joven con domicilio en Villa Parque Chacabuco, de apellido Barrios, y otros dos jóvenes de apellidos Ríos y Batallan Calderazzi -mujer- con domicilio en San Isidro y Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

Una hora más tarde, la policía desarticuló otra fiesta clandestina. Esta vez, fue en el barrio La Ribera, del Valle Manzana D casa N° 7, donde se notificó a catorce personas por infracción al decreto DNU 1578/20 y Mod. 100/21 Art. 1.3, una mujer, de apellido Soria (42), por ser la propietaria del domicilio en donde se estaba desarrollando la fiesta clandestina y a los “invitados” de apellidos Sánchez (26), Herrera (45) Barros (28); B. (14 años), Carabajal (40), Iturrez (37), C. (17 años), Morales (43), Soria (40), Sosa (41), Moreno (26), Vega (22) y Soria (23).

De dicho inmueble, los efectivos procedieron al secuestro de un equipo de música marca LG de color negro 2750W, tres botellas de vidrio de vino Toro, tres botellas de vidrio de vino Nampe, cuatro botellas de vidrio de vino de Estancia Mendoza, dos botellas de vidrio de vino de Vieja Mendoza, una botella de vidrio de vino de Villa de Balbo, cuatro latas de cerveza Quilmes y cuatro latas de cerveza Budweiser; además de un foco con luces de colores y un pendrive de color negro con rojo marca SanDisk.

En la zona norte, en tanto, efectivos de la Comisaría Séptima labraron cinco actas de comprobación por infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia, por circular fuera del horario permitido.

Y en la localidad de Huillapima, departamento Capayán, la policía notificó entre las 0.20 y las 0.35 de la madrugada de ayer, por infracción al Decreto 1578/20, circular en el horario restringido y no usar tapabocas, a un joven de apellido Paez, una joven de apellido Iriarte, otra de apellido Moreno. Así también, desarticuló una reunión clandestina en el barrio España, a las 0.50 aproximadamente, siendo notificados de la infracción al Decreto 1578/20 Inc. 1.3 y 1.5 dos sujetos de apellidos Moreno y Quevedo.

