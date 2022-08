Música

Meses después de la muerte del miembro fundador de la banda de synth-pop, Andy Fletcher, sus compañeros publicaron una nueva foto en Instagram en donde se los ve trabajando en el estudio.

El líder Dave Gahan y el compositor principal de Depeche Mode, Martin Gore, publicaron una foto con la frase: “Encontrar estabilidad en lo que conocemos y amamos, y enfocarnos en lo que le da significado y propósito a la vida”.

Recordemos que en mayo pasado, el miembro fundador y tecladista Andy Fletcher falleció a los 60 años debido a una falla cardíaca.

Fletcher fue miembro de la banda durante más de cuatro décadas desde el lanzamiento de su álbum debut ‘Speak & Spell’ (1981), que incluye éxitos como ‘Dreaming Of Me’ y ‘New Life’.

“Queríamos tomarnos un momento y reconocer la efusión de amor por Andy que hemos visto de todos ustedes en las últimas semanas”, escribieron a sus fans los integrantes de Depeche Mode tras perder a Flectcher. “Es increíble ver todas sus fotos, leer sus palabras y ver cuánto significó Andy para todos ustedes”.

“Como pueden imaginar, han sido unas pocas semanas extrañas, tristes y desorientadoras para nosotros aquí, por decir lo menos”, continuaron. “Pero hemos visto y sentido todo su amor y apoyo, y sabemos que la familia de Andy también”.

Hablando sobre el futuro de Depeche Mode a NME el año pasado, Gahan había insinuado que la banda volvería al estudio en 2022: “Hay un montón de cosas que hemos hecho con Depeche Mode de las que estoy realmente orgulloso. Creo que eso viene con el tiempo y la edad. Martin sacó un disco el año pasado que me gustó mucho. De hecho, compré una copia porque de lo contrario no me sentiría bien. Sé que él también ha estado entretenido en su estudio, así que supongo que en algún momento del próximo año nos reuniremos. Esperemos que al menos tengamos una charla sobre lo que ambos sentimos que podemos seguir adelante”.