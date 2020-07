La fiscalía de Estado denunció penalmente a un usuario de la red social Facebook,

quien el pasado 7 de julio habría publicado información falsa sobre el hospital

monovalente Carlos Malbrán.

En la presentación formal, el organismo que representa legalmente los intereses del

Estado, señaló que hay pruebas que dan cuenta de la “fake news” que luego del

posteo rápidamente se volvió viral y causó temor en la comunidad.

Entre las acciones, la fiscalía de Estado solicita la inmediata detención del sujeto, que

estaría individualizado, para desalentar esta práctica que se viene desarrollando casi

desde el principio de la pandemia y que tiene incluso a funcionarios de las comunas

con causas penales abiertas.

El caso se conoció el mismo día que el Comité Operativo de Emergencia COE de la

provincia anunció 20 nuevos casos, lo que, según la denuncia penal, habría

generado un malestar general, que debió ameritar un comunicado oficial por parte del

gobierno para confirmar que el hospital destinado para los enfermos de Covid-19 se

encuentra totalmente operativo.

En este sentido, los abogados del organismo del Estado solicitaron se impute al

cibernauta por el delito de “intimidación pública”, el cual tiene entre otros, acusados al

intendente de Bañado de Ovanta.

Publicación

El Esquiu.com tuvo acceso al documento que fue presentado al fiscal en turno en la

fiscalía General de calle Junín al 600 ayer por la tarde, cuya publicación manifiesta: el

pasado 7 de julio, ya en horas de la noche; empezó a circular por las redes sociales,

más precisamente por Facebook, (la noticia falsa) que textualmente resaltaba: “Me

trataron de loco, de generar pánico e insultaron a mi madre por privado. No mentía mi

amiga que trabaja en Malbrán. Esto es una cadena pura y exclusiva por contactos

estrechos con la familia del…no salgan, lo que me acaban de contar es escalofriante,

el hospital Malbrán no cuenta con las camas y los respiradores correspondientes. ¡En

el Malbrán no tienen guantes, no tienen los EPP que serían los trajes que tienen que

usar los enfermeros y médicos el Malbrán, es sola una foto editada para la gente,

pero no tiene nada absolutamente nada y no está preparado para el virus y también

me dijo que en el Emaús hay chicos aislados que son policías y en ningún momento

el COE habló de esos chicos aislados. Tiene miedo de hablar y quedar sin trabajo!!!

Me lo dijo llorando, no es joda, no miento por favor el que tiene…”

Caos social

Al respecto, los letrados en la presentación formal rezan: “Con este procedimiento

temerario, deliberado e irresponsable, el autor de tal publicación virtual, ha generado

una viralización en las redes sociales; produciendo una alarma social, más que todo

teniendo en cuenta el estado de sensibilidad que se vive actualmente en toda la

comunidad, como consecuencia de la propagación de la pandemia generada por el

Finalmente, expresaron: “Es de resaltar que la normativa penal en el artículo citado,

tiene por anclaje la protección del bien jurídico Orden Público, procurando evitar

generar un caos social, como en este caso, con noticias o informaciones falsas que

producen zozobra en la sociedad, causando una innecesaria alarma y

preocupación”.

