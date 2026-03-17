La situación comenzó a advertirse a partir de llamados de usuarios que reportaban desbordes de agua en sus domicilios cuando el servicio comenzó a restablecerse progresivamente en la zona.

Aguas de Catamarca informa que durante las últimas horas se detectaron actos de vandalismo vinculados al robo de llaves de paso domiciliarias en el barrio Acuña Isi, específicamente en el sector de las calles Rafael Jijena Sánchez y Domingo Bravo.

La situación comenzó a advertirse a partir de llamados de usuarios que reportaban desbordes de agua en sus domicilios cuando el servicio comenzó a restablecerse progresivamente en la zona.

Ante estos reclamos, personal operativo de la empresa realizó un relevamiento en el sector y constató más de 20 robos de llaves de paso, en su mayoría instalaciones que contaban con medidores, lo que provocó pérdidas de agua en distintos domicilios al momento de recuperar la presión en la red.

Actualmente, las cuadrillas se encuentran trabajando en el lugar para normalizar la situación y asistir a los vecinos afectados.

Desde la empresa se recuerda que este tipo de actos de vandalismo perjudica directamente a los usuarios, ya que provoca pérdidas de agua y genera inconvenientes en el funcionamiento del servicio.

Asimismo, se solicita a la comunidad dar aviso ante cualquier situación sospechosa que involucre instalaciones del servicio, a fin de colaborar con el cuidado de la infraestructura que abastece a toda la ciudad.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la empresa:

Línea telefónica: 0800-888-8255

WhatsApp: 383-4900314