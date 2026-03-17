Según se detalló, los operativos se llevarán a cabo desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, en dos turnos: de 8 a 12 y de 16 a 19 horas.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que durante esta semana se desarrollarán nuevos operativos de control focal en distintos barrios de la ciudad Capital, en el marco de las acciones de prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

Según se detalló, los operativos se llevarán a cabo desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, en dos turnos: de 8 a 12 y de 16 a 19 horas.

Durante esos días, los equipos recorrerán los barrios La Toma, Altos Verde, Jesús de Nazareth, René Favaloro, Nueva Catamarca, 80 Viviendas, San Jorge y Cruz Negra, donde realizarán inspecciones domiciliarias, eliminación de criaderos y recomendaciones a los vecinos para prevenir la presencia del mosquito.

En paralelo, la Base Nacional de Vectores también desarrollará controles focales en los barrios Jorge Bermúdez, 240 Viviendas, Capresca, Martín de Güemes y Jardín.

Desde el organismo sanitario solicitaron a la comunidad colaborar con los operativos y permitir el ingreso de los agentes debidamente identificados a los domicilios, ya que estas acciones resultan fundamentales para detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito.

Finalmente, se recordó que el cronograma de actividades podría sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas.