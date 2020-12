27 diciembre, 2020 11:13

Un nene de 6 años fue violado el viernes a la noche en un asentamiento, justo frente a una comisaría: los vecinos reclaman justicia.

“Un violador de niños anda suelto”, dicen los vecinos, indignados. Porque un nene de 6 años fue abusado en un predio frente a una comisaría, y dicen que nadie vio nada.

Sucedió en Salta, en el barrio San Calixto, en la zona conocida como asentamiento de Parque La Vega, al sur de la ciudad. La noche de navidad, el nene de 6 años salió a jugar con los amigos, y como no volvía la mamá salió a buscarlo.

“Comenzamos la búsqueda de mi hijo y mi esposo pasó por el lugar. Lo encontramos cuando empezamos a gritarle por su nombre. Ahí es mi furia, porque muchas de las carpas estaban vacías, incluso donde abusaron a mi hijo”, explicó la acongojada madre.

“Mi hijo fue abusado por un sujeto a quien la gente del asentamiento vio caminar junto a él. Ellos mismos nos avisaron cuando lo hallaron al lado de una carpa plástica donde estaba sin ropa”, indicó la mujer.

A pesar de la cercanía con la comisaría, no hay detenidos ni buscan a ningún sospechoso. “’Mamá, me hizo la cochinada’, decía mi hijo. Hoy los vecinos de las carpas que estaban al lado de donde se produjo la violación se marcharon, abandonaron el lugar. Ellos vieron todo y ahora no están”, denunció la mujer. “¿Qué hizo la Policía?, esperar que se vayan. El CIF fue diez horas después. La Policía nada. Así no hay justicia”, se quejó la mamá.

Los vecinos del nene de 6 años abusado realizaron una marcha frente a la comisaría exigiendo justicia. La zona se ha vuelto muy peligrosa, por la inacción de los efectivos policiales.

“Se convirtió en un aguantadero”, explica la mamá. “Llegan, abren la carpa, salen, la cierran y se van y la misma Policía se las cuida. Hay pocas familias que viven ahí, y desde que se establecieron, la paz desapareció. Todos saben lo que pasa ahí pero nadie hace nada. Pedimos que atrapen al abusador y que levanten las carpas vacías”.

Fuente: El Tribuno

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube