En horas del mediodía de ayer, se desató un incendio en la pizzería Pizza Piedra,

ubicada en la esquina de Maipú y Perú, en la Capital. De acuerdo a lo informado por

el propietario del local comercial, los empleados habrían dejado el horno prendido y

unas cajas cerca del calor, lo que inició el foco ígneo. Afortunadamente, solo se

lamentaron daños materiales de poca importancia.

Una dotación de Bomberos concurrió al lugar del hecho alertada por los vecinos que

vieron salir una importante columna de humo y debieron forzar su ingreso al local, ya

que en ese momento no había personas adentro.

El Esquiú Play dialogó con Alejandro, propietario del local gastronómico, quien dio a

conocer que “estaban preparando el brindis por el Día del Gastronómico para hacerlo

en el local de Villa Parque. Se estaba cocinando una pata y aparentemente, por un

descuido, dejaron unas cajas arriba del horno. Eso tomó temperatura y se incendió”,

puntualizó.

“Gracias a Dios nosotros estamos bien, no había nadie en el momento, la gente de

Bomberos rompió el vidrio y no hubo pérdidas de un grado mayor. Hay computadoras

y cosas de madera, lo que es muy inflamable, pero fue con suerte”, destacó el

comerciante, e indicó que los daños materiales no fueron mayores.

