Música

Death Cab for Cutie ha anunciado su nuevo álbum “Asphalt Meadows”, que llegará el 16 de septiembre a través de Atlantic. La banda también ya ha compartido el single principal “Roman Candles” y ha anunciado una próxima gira, que incluye fechas junto a Illuminati Hotties, Low y Yo La Tengo.

“El nuevo single trata sobre el miedo existencial que va de la mano de vivir en una ciudad nerviosa en un planeta moribundo”, dijo la banda sobre la nueva canción en un comunicado. “Y que la única manera de estar en el momento es dejar que todo se vaya”. El último disco de Death Cab for Cutie fue Thank You for Today, del 2018.