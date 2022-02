¿Cómo desde un pueblecito de Ponferrada se ha llegado a ser la cara visible de edificios punteros gigantes de las grandes urbes de todo mundo? Tvitec System Glass es actualmente una de las diez principales transformadoras de vidrio arquitectónico del mundo y la más importante de España. Y toda la magia nace en Cubillos del Sil, León.

Esta empresa española es uno de los mayores procesadores de vidrio de alto rendimiento de Europa, utilizado para megaconstrucciones de la talla de la nueva sede Google en Mountain View, macrohoteles en Arabia Saudí, el rascacielos de oficinas más alto de Manhattan o el nuevo centro de investigación de AstraZeneca en Cambridge.

“El vidrio de Tvitec es una especie de diseño de alta costura, porque viste proyectos completamente únicos y diferentes entre sí”, afirma un portavoz de la empresa leonesa para 20Bits.

El impresionante edificio de AstraZeneca en Cambridge. Tvitec

De El Bierzo al cielo

El ecovidrio de Tvitec se produce en las fábricas 4.0 de la compañía de Ponferrada, equipadas con tecnología de última generación. ¿Cómo es posible que el vidrio de alta costura y de máximo rendimiento que viste los proyectos más exclusivos del mundo salga de unas plantas situadas en un pequeño pueblo de El Bierzo, en León?

“Tvitec no solo dispone de las mayores superficies de Europa dedicadas al procesamiento de vidrio de altas prestaciones. Sus plantas, tanto de transformación de vidrio plano como de vidrio curvo, están equipadas con la tecnología más avanzada del sector”, explica.

¿Y existe interés por este tipo de megainfraestructuras? “La reinversión en el desarrollo moderno de líneas de vidrio aislante y ecoeficiente, de vidrio laminado de seguridad, vidrio templado o serigrafiado es una constante en la última década”, señala.

Así, “cuando los ‘players’ de algunos de los proyectos más importantes de Estados Unidos o Canadá cruzan el charco y se hacen 400 kilómetros en coche de Madrid a Cubillos del Sil descubren unas factorías con tecnología incluso superior y más eficiente que el de sus habituales proveedores en América”, reconoce con orgullo el portavoz de Tvitec. Y añade: “Se quedan absolutamente maravillados y cierran el proyecto de fabricación en la mayoría de los casos”.

Algunos de los proyectos en los que ha participado la empresa en Nueva York: (de izquierda a derecha) One Vanderbilt, One Manhattan West, One Manhattan Square y Greenpoint Landing. Tvitec

Vidrio de tecnología punta en los cinco continentes

La especialidad de esta compañía puntera es la fabricación de acristalamientos de alto rendimiento para la edificación, pero, más en particular, para proyectos emblemáticos o singulares, que son los que por inversión y por sus características finales “demandan y pueden acceder a este tipo de soluciones tan eficientes y de tanta calidad”, comentan desde la compañía.

Son proyectos de edificación, aclaran, que finalmente aspiran a obtener las máximas certificaciones medioambientales y de sostenibilidad LEED, BREAM o WELL para grandes marcas y corporaciones.

Las soluciones acristaladas de Tvitec se pueden encontrar en complejos de oficinas, edificios residenciales, aeropuertos, grandes hoteles, centros comerciales, hospitales o centros culturales, proyectos de los estudios de arquitectura más exclusivos del mundo y en los cinco continentes.

El edificio The Scalpel, uno de los mayores rascacielos de la City de Londres. tvitec

Tvitec suministrará el vidrio para la gran cúpula de cristal, de 15.000 metros cuadrados, de la nueva sede de Google que ya se construye en Mountain View, una de las ciudades más grandes de Silicon Valley, en California.

En cuanto a edificaciones ya ejecutadas, hablamos de proyectos tan emblemáticos como el One Vanderbilt, el mayor rascacielos de oficinas de Manhattan con 427 metros de altura; y también en la Gran Manzana obras icónicas como los One and Two Manhattan West, el One Manhattan Square o el Greenpoint Landing, un espectacular proyecto de OMA con apariencia de Tetris a punto de finalizar.

En Boston también se acristala un rascacielos -el One Congress- y se ha suministrado el vidrio para el hotel One Dalton Four Seasons y en Los Ángeles parte de la nueva terminal del aeropuerto ha sido realizada por Tvitec, así como condominios de lujo en Hollywood que alcanzan los 50 millones de dólares.

La nueva sede de Le Monde en Francia. Tvitec

En Canadá la compañía está fabricando el vidrio para la nueva sede de Google en Toronto y ha desarrollado el proyecto de rascacielos Brookfield Place Calgary.

En Europa los proyectos de Tvitec se cuentan por cientos: en Londres con The Scalpel, uno de los mayores rascacielos de la City; en París su vidrio viste estructuras tan espectaculares como La Seine Musicale; la nueva sede de Le Monde en Francia lleva su vidrio arquitectónico y ecoeficiente; y se acaba de inaugurar el Discovery Centre de AstraZeneca también con sello de la compañía.

La I+D es clave para esta empresa leonesa, ya que le ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de nuevas gamas. “Hablamos de la Serie Rocalux: vidrio que sobre la base industrial de la serigrafía digital es capaz de reproducir de manera sostenible cualquier tipo de piedra natural, mármol, cuarcita, madera, acero… Tanto para exteriores como para decoración e interiorismo”, informan.

Edificio La Seine Musicale en París. Tvitec

¿Qué produce exactamente esta compañía?

Desde Tvitec nos cuentan, por ejemplo, que para un proyecto “puedes atender un pedido de doble o triple acristalamiento con capas de control solar o selectivas especiales, que están encaminadas a favorecer por ejemplo la eficiencia energética al evitar que la climatización interior (frío o calor) se pierda, al mismo tiempo que regular la entrada de luz y calor desde el exterior”.

A la vez esos vidrios pueden llevar tratamientos de seguridad de templado o laminado para evitar roturas y en caso de roturas fragmentaciones mínimas que no produzcan daños.

Pero según el proyecto y la prescripción del estudio de arquitectura, se puede fabricar vidrios solo de seguridad, incluidos vidrio con calificación antibalas o antiproyectiles; vidrios laminados con protección o aislamiento acústico; o incorporar serigrafías con determinadas estéticas.

Edificio Saint Jacques en Montreal. Tvitec

Tvitec cuenta con líneas adaptadas para el procesamiento de todas sus soluciones en dimensiones de hasta 12 metros de longitud. Ese es un factor competitivo prácticamente único en Europa y Norteamérica.

Además, sus plantas 4.0 se han venido adaptando a unos criterios en los que se han dejado atrás las ‘islas’ de producción. “Todo está ya integrado, altamente automatizado, conectado… también para la obtención y análisis de datos que contribuyan a optimizar al máximo cualquiera de los procesos. El resultado es la eliminación de tiempos de fabricación; poder servir antes y con más calidad a los clientes; eliminar tiempos de recorrido entre las líneas, y también la manipulación directa del operario lo que redunda en la calidad de los productos, algunos muy delicados”, detallan desde la compañía.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.