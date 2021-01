Música

Y ella quiere que su guitarra suene como My Bloody Valentine.

El líder de Foo Fighters contó esta semana que quiere tocar en el disco debut que Violet Grohl, su hija, tiene pensado grabar. Con apenas 14 años, Violet quiere hacer un álbum de shoegaze (también conocido como “dream pop” o “indie pop”). Así lo contaba Dave Grohl en una entrevista para Sunday Times Culture: “El otro día le pregunté ‘Si fueras a hacer un disco, ¿cómo crees que sonaría?’ Y ella dijo: ‘Creo que sonaría a shoegaze. Ah, y papá, necesito un nuevo pedal de guitarra. Se llama Loveless, quiero que mi guitarra suene como My Bloody Valentine“.

Parece que el padre aceptó a comprar el pedal y preguntó si podía estar en ese nuevo disco. Si bien no está confirmado que la pequeña Grohl grabe este material, sin dudas Dave estará atento a sus próximos pasos musicales y agregó que tiene muchas capacidades, más allá de ser su hija. “Nació con una afinación perfecta y una voz conmovedora. Tiene todas las herramientas que se necesitan. Escribe sus canciones, vi sus notas y las letras que escribe.” También reveló que pese a haberle pedido ser parte de su primer disco, trata de mantenerse alejado de sus decisiones: “Una parte importante de dedicarse a la música es el impulso que te da las ganas de hacerlo. En ese sentido soy su gran desventaja. ¿Justo hija de Dave Grohl tenía que ser? Por eso trato de mantenerme al margen lo más posible“.

Y agregó: “Tiene 14 años y ya está en una fase profunda de Bowie. No me refiero al Bowie de los ochenta o al Bowie de los noventa, ni siquiera ha llegado a Berlín. Todo lo que hace es escuchar material en vivo no oficial de la gira ‘Station to Station‘”.

Escuchá a Violet Grohl cantanto “My Hero” junto a Foo Fighters en el Festival de Leeds 2019: