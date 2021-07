La decisión del senador nacional de Juntos por el Cambio Oscar Castillo de no ir por

la reelección en la cámara de Senadores abrió la posibilidad para que varios

candidatos empiecen a mostrarse. Dentro de lo que será la campaña electoral,

comenzaron a recorrer el interior provincial reuniéndose con dirigentes y autoridades

políticas.

El que se encuentra en el camino de llegar al Congreso de la Nación es el actual

intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, quien lleva adelante distintas acciones que

incluyen reuniones con dirigentes e intendentes, no solo del radicalismo sino también

con los jefes comunales de la oposición.

El propio Ríos se refirió al trabajo que viene realizando. Sostuvo que ya empezó el

recorrido por el oeste provincial y en tal sentido dijo que se reunió con el intendente

de Andalgalá, Eduardo Córdoba. “Fui a pedirle disculpas por los entredichos que he

tenido por la cuestión minera”, por lo que pudo conversar y aclarar la cuestión

limando “esas asperezas”. Asimismo, Ríos dijo que Córdoba también le “ha dado su

apoyo”.

Seguidamente, el jefe comunal belicho comentó que llegó a Fiambalá (Tinogasta),

donde saludó a la intendenta del Frente de Todos (FT), Roxana Paulón. “Le conté lo

que andaba haciendo”, acotó. Después, Telchi mantuvo encuentros con dirigentes

tinogasteños, de Fray Mamerto Esquiú, de Saujil y de Santa María.

Con el trabajo que lleva adelante, Ríos destacó que su candidatura “es un hecho, una

decisión tomada”. “Estoy cada vez más convencido de la decisión que he tomado y

del apoyo que estoy recibiendo”, tanto del sector político como del ciudadano de a

pie.

Luego, reiteró que tiene el apoyo de Oscar Castillo, quien lo está “aconsejando”.

Desde la otra orilla, durante la semana anterior corrió el rumor de que la lista del FT

iría encabezada por la exgobernadora y actual diputada nacional Lucía Corpacci.

Cuando fue consultado al respecto, Ríos no dudó en asegurar que “esta será una

lucha entre David y Goliat”, por lo que está armando su plataforma para presentarla a

la comunidad.

En cuanto a su candidatura y si presenta un panorama más dificultoso por ser Telchi

del interior, el jefe comunal indicó: “No sé si es difícil, pero sí puedo decir que nunca

hemos tenido la esperanza de que se nos permita, que se nos dé la posibilidad. Y

hoy el doctor Oscar Castillo, en mi persona, le está dando esa posibilidad al interior y

no la voy a desaprovechar. Este es el sueño de mi vida, esta va a ser la lucha de mi

vida y tengo el orgullo y el placer de disputar con el mejor cuadro político que tiene

hoy la provincia. Para mí es un halago, un orgullo. (…) Hay un dicho: ‘En la cancha

se ven los pingos’. Vamos a ver cómo este negrito se defiende o si realmente el otro

cuadro es superior. No le tengo miedo a nadie”.

Por otra parte, sobre la situación política actual en la Legislatura Provincial, Ríos dijo:

“A veces me causa un poquito de dolor que en la cámara de Diputados, sesión tras

sesión, personas preparadas, capaces, no cambien la mirada. Dejemos el odio,

dejemos los rencores, dejemos de estar en esas cuestiones. Si alguien cree que le

hace bien a un catamarqueño, yo creo que no es así. Si no entendemos eso, lo único

que logramos como clase política es hacerle daño a la gente”.

Sobre Monti

Francisco Monti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), había dicho que

“quieren introducir un caballo de Troya”, frase con la que supuestamente apuntaba al

intendente belicho.

El propio Ríos respondió: “No lo interpreto de esa manera. Francisco Monti es una

muy buena persona. (…) No me doy por aludido en esa cuestión. Y en segundo

lugar, si él tuviera algo para decirme, me lo hubiera dicho personalmente.

”Es tiempo de que empecemos a pensar esta Catamarca de otra forma”, puntualizó.

“Para Daniel Ríos, no hay mejor persona que otro radical”, cerró el Intendente de

Belén.

Pospandemia

El Intendente de Belén se refirió a la pospandemia: “Después de la pandemia es

necesario que todo el arco político, cada uno en sus responsabilidades, empiece a

rediscutir un nuevo presupuesto. Las personas no nos están pidiendo obras

faraónicas en este momento, reconduzcamos esos recursos y le demos la posibilidad

de que aquel que ha perdido, vuelva a tomar esa envión que necesita”.

Luego, Ríos salió en defensa de los jóvenes. “Durante la pandemia los hemos

castigado hasta más no poder, los jóvenes no han sido los culpables de todo. Yo no

digo que no hubo una parte que no hizo las cosas como corresponde, pero al resto lo

hemos castigado gratis”.

Relacionado