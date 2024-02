Actualidad

Es una colaboración con Christine and the Queens y el último single adelanto del próximo álbum «Loss Of Life».

El nuevo disco de la banda norteamericana tiene como fecha de lanzamiento el 23 de febrero, y la canción viene acompañada de un video dirigido por un antiguo colaborador, Ray Tintori, y con la participación de los actores John Cameron Mitchell y Julian Morris.

[embedded content]

MGMT, que también participó en el último disco del cantante francés Christine and the Queens, declaró: «Musicalmente hemos hecho cosas diferentes, pero en cuanto a las letras, nuestras temáticas e intenciones se han parecido, hablando del poder del amor y de relaciones desde un ángulo espiritual, pero no religioso».

Este último adelanto, “Dancing In Babylon” sigue a los sencillos anteriores “Mother Nature”, “Bubblegum Dog” y “Nothing To Declare”, mientras que Loss Of Life es el primer disco de la banda en seis años, desde Little Dark Age en 2018.