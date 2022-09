Es oriunda de Jalisco, México

Durante la Santa Misa del sábado 24 de septiembre, la comunidad parroquial de San Roque, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, dio la bienvenida a la Hna. Karime Nayely Velazquez Perea, perteneciente a la congregación del Verbo Encarnado, en reemplazo de la Hna. Mayra Pérez Pérez, quien recibió otro destino.

La religiosa es oriunda de Jalisco, México, “la tierra del mariachi, el tequila, el charro y la escaramuza”, dijo en su presentación, a la vez que le comentó a los fieles y al párroco, padre Domingo Chaves, que “me gusta el fútbol” y es hincha del equipo de las Chivas. “Acá aprenderé a conocerles y a jugar fútbol, en la tierra de Messi, al estilo argentino”, manifestó con alegría.

La Hna. Karime contó que realizará su labor en el colegio privado Inmaculada Concepción de Recreo, acompañando a los chicos de los niveles Primario y Secundario; y también apoyará algunas actividades de la parroquia.

“Es la primera vez que vengo a la Argentina y la primera vez que dejo mi país, mi patria, y me envían al extranjero”, relató la consagrada, expresando que “quiero aprender su cultura, sus tradiciones, para poco a poco volverme argentina”.

Tiene 21 años de vida religiosa, habiendo ingresado a la congregación hace 26 años. En un clima muy cordial y distendido contó que “ingresé a la congregación a través de un seminarista que me invitó a una jornada vocacional, y del coro de la parroquia”.

Respecto de cómo decidió abrazar el carisma que la identifica, señaló que “fui conociendo distintas congregaciones religiosas, entre ellas el Verbo Encarnado. Me llamó la atención el nombre y los colores del hábito, que me gustaron, y una frase que ponían en el stand vocacional que decía: ‘Muchas jóvenes serán atraídas por la dulzura de mi nombre’, y eso fue lo que a mí me llamó la atención”.

La comunidad le dio la bienvenida a la Hna. Karime, quien se incorpora a la casa Virgen del Valle local de la congregación del Verbo Encarnado, que brinda un valioso servicio evangelizador en la parroquia San Roque de Recreo, La Paz.