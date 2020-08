Cristina le reclamó a la Justicia cobrar su jubilación sin descuentos de Ganancias

27 agosto, 2020 23:01

El abogado de Cristina Kirchner presentó ante la justicia un escrito para que la vicepresidenta cobre la jubilación completa sin descuentos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner le reclamó a la Justicia que la jubilación que cobra como expresidenta se la deben liquidar sin descuentos de Ganancias. El reclamo apunta hacia la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que también se le respete la antigüedad.

Asimismo, la presentación aclara que debe haber una compensación jerárquica, y un “adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)”. Además, exigió que se le informe si le corresponde cobrar la pensión de Néstor Kirchner y el reembolso por las retenciones de Ganancias desde el 2015 hasta la fecha.

El reclamo llegó por medio del abogado de Cristina, Facundo Fernández Pastor que presentó el miércoles un escrito a la jueza de la Seguridad Social Viviana Patricia Piñeiro donde explicó que se “enteró” de la existencia de un manual interno de la ANSES que explica cómo se debe liquidar las jubilaciones a ex ministros de la Corte, ex presidentes y ex vicepresidentes.

Parte del documento que presentó el abogado remarca que la defensa “solicitó, entre otras cosas, la reliquidación de los beneficios de mi mandante en razón de haberse indebidamente el impuesto a las ganancias y, por haberse liquidado tanto su asignación mensual vitalicia como expresidenta, como así también la asignación mensual vitalicia de su cónyuge desde el otorgamiento de la misma, abonando incorrectamente el suplemento por antigüedad”.

Por último, cabe destacar que la pensión de los expresidentes equivale a la de un ministro de la Corte Suprema que por ser la de Cristina y la de Néstor, el total ascendería a no menos de 700 mil pesos, estipulo una fuente judicial al diario Clarín.

