24 febrero, 2020 23:50

Los dos detenidos por el brutal crimen en Puerto Deseado padecen esquizofrenia. Este lunes la mujer reconoció a uno de ellos, que es menor de edad.

Crimen en Puerto Deseado | Los dos detenidos son esquizofrénicos y la Justicia determinará si son inimputables

La sociedad está conmocionada desde la semana pasada cuando dos hombres atacaron salvajemente a una mujer y a su pequeño hijo en una playa de Puerto Deseado. A ella la violaron y golpearon hasta dejarla al borde de la muerte, mientras que al nene de 4 años lo asesinaron golpeándolo con un objeto contundente.

La Justicia ya tiene dos detenidos por el caso: uno tiene 24 años y el otro 16. Este lunes por la mañana se llevó a cabo la rueda de reconocimiento y la mujer identificó al menor como uno de sus agresores.

La mujer fue violada y su hijo asesinado

Por este motivo se espera que en las próximas horas el juez de la causa, Oldemar Villa, ordene que sea trasladado a un Centro de Detención Juvenil en Río Gallegos. En tanto que aún no se sabe dónde permanecerá detenido el mayor.

El lugar del horror

Sin embargo en las últimas horas trascendió, según publicó TN, que ambos detenidos padecen esquizofrenia. Por este motivo Villa ordenó a una junta psiquiátrica que lleve a cabo una serie de exámenes para determinar si pueden o no ser sometidos a juicio.

Los vecinos pidieron justicia

En tanto que Rosalía, la hermana del mayor de edad detenido, reveló en una entrevista el brutal hecho de violencia que vivió hace un mes con su hermano: “Quiso matar a mi hijo de 21 años con pedradas en la cabeza. Le gritaba: ‘te maté, te maté’. Hice la denuncia, pedí ayuda, pero no me hicieron caso, solo me dieron la espalda”.

Fuente: TN

Escuchá La 100 todo el día haciendo click acá