Creyó que tenía coronavirus y se suicidó: el test le dio negativo

Un hombre creyó que tenía coronavirus y antes de conocer el resultado del test rápido de Covid-19 se suicidó ahorcándose con una sábana del hospital donde se encontraba.

El echo ocurrió en una localidad de, Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza en México. Un hombre no pudo soportar la noticia de creer tener coronavirus y se suicidó. Sin embargo el test rápido que se hizo no era correcto, y en realidad no padecía de Covid-19.

El hombre de 29 años ingresó a la Clínica 7 del Seguro Social de Monclova, con síntomas de coronavirus, ya que anteriormente se había echo un test rápido, pero en el nosocomio le hicieron un hisopado nasofaríngeo, es decir un PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) cuyo resultado dió negativo, por lo tanto, no era lo que el pensaba. que no padecía de COVID como él pensaba.

El director de la clínica Leopoldo Santillán Arreygue, fue el encargado de informar lo que había ocurrido con el paciente que ingresó con síntomas de Covid-19 y lamentó lo ocurrido, a su vez manifestó que evaluarán hacer evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a quienes ingresen con síntomas de coronavirus.

El especialista indicó que a partir de este caso, todos los pacientes que ingresen a la clínica recibirán un apoyo piscológico y van a estar mas atentos para contener a las personas que se acerquen, y aclaró que al igual que los médicos, enfermeras y el resto del personal, los pacientes sufren de incertidumbre y ansiedad.

Santillán Arreygue dijo que saben el nivel de angustia con el que llegan los pacientes, y sobre todo de la incertidumbre que conlleva esta pandemia, de la que aún no se conoce demasiado. Entonces la gente puede llegar al límite de angustiarse tanto que puede tomar una terrible decisión como la que tomó el joven que se suicidó.

