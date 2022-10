INFLACIÓN

Un importante grupo de personas se organizó para pedir que se tomen medidas hasta que el Gobierno Nacional les dé una solución.

El grupo de personas que tomaron créditos hipotecarios, prendarios y personales de Unidad de Valor Agregado (UVA) anunció que realizará una manifestación frente a Casa de Gobierno a modo de reclamo, para que se tomen acciones para amortiguar el impacto inflacionario sobre los créditos.

Roxana Beatriz Rodríguez comentó en diálogo con El Esquiú.com que la convocatoria es para el día 3 de noviembre a las 9.00, frente de Casa de Gobierno. Se da ante la falta de respuestas a las diferentes notas que fueron presentados al gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda.

En este marco, indicó que el crédito “se lleva más del 60 % de los sueldos, que están muy por debajo de la inflación, y la inflación ya superó el 85%”. “Pretendemos que el Gobernador nos escuche”, manifestó la damnificada.

Rodríguez mencionó el “salvataje” que dispuso el Gobierno de la provincia de Misiones a los damnificados: “Queremos que nos den una ayuda, como en la provincia de Misiones. El Gobernador se puso al frente de las personas afectadas y los subsidió. (Ese subsidio se otorgará) “hasta que el Gobierno Nacional determine qué va a pasar con los créditos UVA”.

De esta manera, sostienen que desde el Gobierno se podría subsidiar para solventar el tema de la cuota hasta que se pueda resolver a nivel nacional: “Analizando la situación, pretendemos que el Gobernador nos dé esa ayuda, porque la provincia de Catamarca tiene los recursos para hacerlo”.

Cabe recordar que en el año 2016, el Gobierno Nacional sacó créditos denominados UVA. Son 400 los ciudadanos catamarqueños que accedieron a este sistema que, señalan, se volvió inviable de sostener.

Actualmente, son 185 las personas que se encuentran organizadas en toda la provincia que buscan una solución, ya que las deudas con los bancos crecen a razón de un millón de pesos por mes. Es decir que, por más que se pague una cuota de 80 o 100 mil pesos, si al mes siguiente se debe un millón más, significa que se licua todo lo que están aportando, y de esa forma se genera ese sobreendeudamiento, que no condice con el valor de las propiedades.

Diputados

En la reunión que mantuvieron el pasado sábado en la plaza de La Alameda, un diputado presentó la propuesta brindarles una solución a través de un crédito de Capresca para poder cancelar el crédito en el banco y pagar las cuotas de la manera tradicional.

En este sentido, Roxana apuntó a que esta propuesta no da cobertura a todos, ya que podrán acceder aquellos quienes tengan créditos prendarios hasta 1 millón de pesos y no quienes tienen créditos hipotecarios, que son más de 8 millones. Además, no solo se ven afectados los empleados públicos sino también empleados del sector privado.

Antecedentes

El Gobierno de Misiones presentó el programa “Ahora para Hipotecarios UVA”, destinado a aquellas familias que accedieron a estos préstamos para ampliación, refacción, adquisición o construcción de la única vivienda familiar y bonificará un porcentaje de la variación que haya sufrido la cuota del préstamo entre diciembre de 2021 y agosto de este año.

Por otro lado, en la provincia de Mendoza ya hay dos fallos. En uno de ellos, la Justicia ordenó retrotraer la deuda al mes de agosto del 2019 y actualizarlo conforme según la variación salarial.

Además, ordenó que el banco devolviera los intereses actualizados en UVA que estuvieron cobrando desde el principio de la contratación. Este es un fallo muy importante, puesto que marca la línea de todo lo que veníamos planteando, que constituye una violación a los contratos que habían firmado los tomadores. En cuanto al otro fallo, también determinado contra el Banco Francés, se dispuso un retroactivo a septiembre del 2021.

