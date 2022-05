La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, habló

sobre el incremento de casos de Covid en Catamarca, precisando que por semana

se pasó de un caso a cinco por día. También afirmó que hay un incremento de

casos de influenza.

En ese sentido, apuntó a continuar con las medidas preventivas como el uso del

barbijo y la adhesión a la vacunación.

Al respecto, la Bustos, en diálogo con Radio Valle Viejo, señaló: “Nosotros también

hemos evidenciado en las últimas semanas un incremento de casos Covid,

pasamos de tener en la Semana Epidemiológica 18 un promedio de número de

casos de uno por día a tener un promedio de cinco casos por día en la Semana

19, que es la semana que pasó recientemente.

”Se evidencia un incremento en el número de casos, por supuesto que no estamos

observando solamente Covid, también tenemos un incremento en cuanto a los

números de casos que se van detectando de influenza”, remarcó.

En esa línea, agregó que “hasta la semana pasada se analizaron alrededor de 426

muestras de pacientes sospechosos de influenza, de los cuales 221 resultaron

positivos y en el resto de las muestras se pudo evidenciar circulación de otros

virus, como sincitial respiratorio, parainfluenza y alrededor de 190 muestras con

resultados negativos”.

“Se está vigilando no solamente Covid sino todos los virus que podamos observar

a través de panel viral para poder ver realmente cuál es la situación de la

provincia”, indicó Bustos.

Asimismo, hizo referencia a la implementación de las Unidades de Monitoreo

Ambulatorio, comentando que “una de las principales estrategias que estamos

llevando a cabo son las Unidades de Monitoreo Ambulatorio, que son tres: una es

el Hospital de Niños, el hospital San Juan Bautista y el CAPS Edgardo Acuña”.

“Estas unidades de monitoreo tienen la particularidad de hisopar, tomar muestras a

todos los pacientes que tengan sintomatología compatible con una enfermedad

respiratoria. Se realiza un test rápido para Covid y posteriormente se procesa,

según los criterios clínicos de cada paciente, para panel viral y de esa forma

observar qué otros virus pueden ser identificados”, detalló la funcionaria.

Además, explicó que “esto no quiere decir que el resto de los centros de salud no

tomen muestras, pero las muestras que toman están direccionadas solo a los

pacientes de riesgo, como venimos trabajando desde principio de años, mayores

de 50 años con patologías asociadas”. “Los síntomas compatibles con Covid o

influenza son fiebre, congestión, malestar general, dolor de garganta, difonía, tos,

entre otros”.

Al ser consultada sobre a qué le adjudican el incremento de casos, Bustos señaló

que “en realidad, se venía evidenciando que llega esta época en la que tendemos

a estar en lugares cerrados, con aglomeración de personas”. “Por supuesto que

esto también coindice con la situación epidemiológica de países limítrofes, donde

también se evidencia incremento en el número de casos, lo que se espera es

observar un incremento de casos, pero sin internaciones o con un número muy

bajo de internaciones y lo que se espera también es una mortalidad mucho más

baja de lo que se venía registrando, esto atribuible a la vacuna”.

Por último, en cuanto a las recomendaciones afirmó: “Venimos insistiendo en el

uso del barbijo más que nada en los espacios cerrados, tratar de mantener una

circulación cruzada y en aquellos lugares donde no podamos asegurar una

circulación cruzada, tener una ventilación permanente, una ventana o una puerta

abierta. Más que todo en los espacios laborales o en las escuelas”.

“No creo que se vuelva a un confinamiento, medida que se tomó en un inicio,

además porque tenemos una buena cobertura de vacunación, estamos con

distintas estrategias, como la vacunación en terreno, que tuvo muy buenos

resultados, y sigue la vacunación en los CAPS. La semana que viene también se

va a continuar con las escuelas, en esta instancia les corresponde a las escuelas

del sector privado”, afirmó.