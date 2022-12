Frente al aumento de casos de Covid-19, los ministerios de Transporte y Salud recomendaron seguir con las medidas de prevención.

El Gobierno renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público, asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas de Covid-19.

En las últimas horas el ministerio de Transporte emitió un comunicado sobre los cuidados en transportes públicos a partir del cual se recomienda la utilización del barbijo en colectivos y trenes de corta y larga distancia, y en todo el sistema de transporte público. Asimismo, la recomendación para espacios cerrados es que la ventilación sea cruzada y constante, para garantizar la circulación de aire.

Para esto, se aconseja tanto en trenes como en colectivos, abrir una ventanilla en la parte de adelante y otra en la parte de atrás, de lados opuestos, para garantizar la circulación y renovación de aire.

Además del uso de barbijo, se recomienda mantener la mayor distancia posible, evitar aglomeraciones, toser y estornudar en el pliegue del codo, y trasladar las actividades, dentro de lo posible, al aire libre.

Por último, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis de protección contra COVID-19, se recomienda acercarse a un vacunatorio, centro de salud u hospital, para aplicarse un refuerzo, especialmente en personas mayores de 50 años.

Los casos de coronavirus en Argentina

Según informó a cartera sanitaria, ayer se reportaron 7 muertes por coronavirus y 27.119 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 115% más de casos que el domingo pasado (12.609).

Más del 85% de los casos se notificaron en la región del AMBA, sin embargo, en las últimas semanas, se registra un aumento de casos en todas las jurisdicciones del país, de acuerdo a un comunicado difundido anoche.

En relación a las personas con síntomas, la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse pero sí tomar precauciones que son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, durante 5 días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

También se recomienda extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria, etc.).

En la actualidad, si una persona es contacto estrecho no necesita aislarse ni testearse, sólo debe estar atenta a si presenta síntomas y en caso de que lo haga, seguir las indicaciones según edad y condición.