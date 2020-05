17 mayo, 2020 23:33

Se trata de Víctor Giracoy, un referente histórico del Barrio 31 que trabajaba en el comedor “Estrella de Belén”. Este sábado murió a causa de coronavirus.

Otra muerte por coronavirus golpea al Barrio 31 y crece preocupación. Víctor Giracoy, un referente social que trabajaba en el comedor “Estrella de Belén”, falleció este sábado.

“Tenía casi 60 años y era una persona de riesgo porque tenía diabetes y obesidad”, le contó a Télam, Télam Héctor Guanco, integrante del comité de crisis del barrio.

Además agregó Giracoy, padecía de otras enfermedades como diabetes y obesidad, por lo que se encontraba dentro del grupo de riesgo de coronavirus.

En su entorno creen que se contagió en el comedor donde trabajaba, aunque aún no pueden precisarlo. “Era un referente del barrio, desde la época de la dictadura. Era una persona indiscutible”, indicó Emilia, otra integrante del comité.

Víctor Giracoy murió este sábado luego de permanecer internado por casi una semana, tras contraer coronavirus en el Barrio 31 donde se infectaron más de 800 personas, convirtiéndose así en el más afectado de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es triste saber que sus hijos y familiares no se pudieron despedir y más triste es saber que no van a poder hacerlo, no se pueden abrazar entre ellos para tener un consuelo porque están aislados en distintos lados”, expresaron desde el comité.

Fuente: Télam

