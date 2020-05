18 mayo, 2020 1:00

En un nuevo programa de Bake Off Argentina, la correntina quedó eliminada de la competencia y el mendocino logró seguir participando.

Bake Off: Sonia quedó eliminada de la competencia y Gerardo sigue en carrera

Bake Off Argentina sigue avanzando y a medida que pasan las semanas, los desafíos se vuelven más complicados. Debido a eso, la precisión y la habilidad de los participantes juegan un rol clave a la hora de preparar los platos y presentarlos ante el jurado.

La prueba de esta semana de Bake Off emocionó a los participantes, que dieron todo para quedarse, pero como en cada emisión uno de ellos fue eliminados y quedó fuera de la carrera para convertirse en el gran pastelero argentino. Bajo el título “Sabores de la infancia”, el primer desafío técnico consistió en la elaboración de tortas paletas.

En el siguiente desafío los participantes tuvieron que preparar tortas que les recuerden los sabores de su niñez. Esta prueba no solo sirvió para evaluar la habilidad en pastelería, sino que también tocó los sentimientos, ya que los pasteleros debieron explicarle al jurado, el significado de lo que habían preparado.

Si bien Gerardo no fue el más destacado con su preparación, si se ganó la atención de todos con un sus palabras sobre el bullying. “Les quiero agradecer mucho y quiero decir tres cosas nada más. No al bullying, no a la violencia infantil y cuando un niño llore, no lo reten, pregúntenle por que llora. Son tres cosas básicas que van a cambiar la humanidad”, dijo el participante mendocino quien logró permanecer en la competencia.

Este domingo la suerte no estuvo del lado de Sonia, quien quedó eliminada de Bake Off, pero que recibió todo el afecto de sus compañeros y del jurado. “Te vas por la puerta grande porque diste todo”, la despidió Christophe. De esta forma, quedaron siete participantes en carrera para convertirse en el gran pastelero argentino.

