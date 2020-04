Coronavirus | Duras críticas a Diego Brancatelli por un comentario de mal gusto sobre los "runners"

11 abril, 2020 22:06

En medio de la pandemia de coronavitus y la cuarentena obligatoria, Diego Brancatelli hizo un chiste de mal gusto. Las críticas no se hicieron esperar.

Sin lugar a dudas, Diego Brancatelli es uno de los personajes más polémicos y provocativos de las redes sociales. Y ahora, en medio de la pandemia del coronavirus, no cambió nada de su usual comportamiento.

“Ahora vuelvo por Palermo. Les aseguro que si veo a alguno corriendo, lo subo al auto y lo encierro en su casa. No se puede salir a correr. #QuedateEnCasa”, fue el mensaje que Brancatelli compartió en su cuenta oficial de Twitter este sábado. El hashtag corresponde a la medida de cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus. Mientras que los comentarios de repudio no se hicieron esperar y lo acusaron de fascista.

Pero entre los miles de mensajes que recibió se destacó el de un excompañero de Intratables, Gabriel Levinas. “Diego, sabés que te estimo pero no puedo dejar de preguntarte si crees que tener afinidad política con un gobierno te da autoridad para ejercer control policial. Eso me recuerda a los momentos mas nefastos de la historia. No te la creas. Y cuidate”, escribió el colega.

Rápidamente, el funcionario kirchnerista del municipio de Pilar le respondió. “Gaby, te respondo desde el aprecio q te tengo. Sos un tipo inteligente. ¿ Vos crees que yo subiría alguien a mi auto? Es un tuit. Figurativo. En el marco de un chiste interno de la radio. Tuve hoy de 6 a 9. Que se prenda cualquier b.. bueno… lo dejo pasar. Pero a vos te aclaro”, escribió.

Luego, Brancatelli agregó que “tampoco es para que se prendan los trolls de Marcos [Peña], tuiteros oportunistas, ni dirigentes nefastos exiliados en Alemania. Si no entienden el humor ni entienden el mensaje, que se curtan. Saludos de Mabel y toda la mesa”.

Otro de los personajes que también criticó el comentario de Brancatelli fue Darío Lopérfido , exministro de Cultura porteño. “Podrías haber sido de la Triple A. Esos eran peronistas y metían gente en autos a la fuerza. Cariños Diego”, tuiteó.

