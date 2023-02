SEXTA JORNADA

El ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas declaró en la causa por las compras directas.

La sexta jornada del juicio por las compras directas realizadas por la Subsecretaría de Acción Social durante la gestión de Víctor Brandán y de Pablo Doro en el Ministerio de Salud en el gobierno del FCS se caracterizó por declaraciones que complicaron la situación procesal del también gremialista. Sucede que en la oportunidad, declaró el ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas quien fue el responsable de que se realice una auditoría a la gestión de Brandán. El ex funcionario de la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, afirmó que debió pedir esta investigación porque “tuvo problemas con la documentación” cuando se hizo el traspaso de mando.

En la jornada declararon cuatros testigos. El último en hacerlo fue Córdoba Molas quien debía comparecer en las audiencias anteriores pero recién lo hizo hoy. Al momento deresponder las preguntas del Ministerio Público Fiscal, el ex funcionario indicó que cuando llegó a la Secretaría (Que dejó de pertenecer a la órbita del Ministerio de Salud en la gestión de Brizuela del Moral) no contaba con documentación suficiente de parte de la gestión de Brandán.

Dijo que previó a asumir intentó reunirse con el ex subsecretario pero que no encontró “predisposición de este para hacer mejor las cosas”. Añadió que apenas llegó a la Secretaría pidió hacer inventario de lo que le dejaba Brandán ya que este no hizo esta tarea. “No puedo decir si dejó mucho o poco porque no tenía constancia de lo anterior”, dijo.

Agregó que para que el traspaso sea ordenado debería haberse emitido “actas de recepción” y afirmó que la documentación que existía en la cartera “no estaba muy ordenada”. También sostuvo que no tenía información de lo que había en los depósitos al momento de asumir.

Ante esta situación es que pidió al Tribunal de Cuentas la realización de una auditoria. Sin embargo, aclaró que al momento de abandonar la Secretaría aún no había tenido los resultados de la investigación.

También afirmó que durante su mandato creó el área de Licitaciones y Compras para centralizar toda esta actividad en una sola dependencia ya que en la gestión de Brandán estas actividades las hacían diferentes sectores de la Subsecretaría.

Córdoba Molas advirtió que no solo tuvo problemas para conocer que le dejó Brandán, sino que también tuvo inconvenientes con fondos nacionales. Dijo que al momento de asumir, existía un clima social complicad producto de la crisis de la época (diciembre de 2003) que requería del rápido accionar de la Secretaría para dar respuesta a reclamos por ayudas alimentarias. En este contexto, dijo que había fondos nacionales correspondientes a programas alimentarios que estaban trabados por problemas en las rendiciones de cuentas. “Hubo conversaciones con funcionarios nacionales para que nos destraben partidas para con eso empezar a dar respuestas a los reclamos”, aseveró.

Más allá de todos los planteos a la gestión de Brandán, Córdoba Molas reconoció que la asistencia social en esa época “no era muy fácil de controlar” porque era un área muy complicada. “Había que dar respuestas rápidas y a veces los expedientes no venían completos”, afirmó.

Fuente: El Chasqui Digital