Cesalpinia, el trío conformado por Belén Parma en piano y voz, Vane Martínez en bajo y voz y Javier García en batería y programaciones, se presenta el 25 de febrero en el Festival de Carnaval | 2º Edición | Año 2023. El Teatro San Martín abre sus puertas para presentar un Festival de carnaval con una propuesta diversa, variada y una amplia cartelera. Este festival pretende celebrar el carnaval con una impronta diferente, propiciando un espacio de respeto, expresión, unión, pluralidad y diversidad con el lema: «Lo que pasa en carnaval, es que se escuchan nuestras voces y queremos compartirlas» La Cartelera anuncia a:

● Micaela Groove como bienvenidora en la entrada del teatro, recibiendo a la gente con su belleza y grandeza amadrinada por la Drag de la patria: Lady Alutrix

● Adriana Salado en la presentación y conducción del evento

● Vramy, la estrella del pop dando apertura a la noche musical con toda la fuerza del pop.

● Malamba con su multitud, fuerza, música y danza

● Macaca y su recorrido musical argentino y latinoamericano.

● Nancy Pedro con canciones de autora en formato banda.

● Cesalpinia Trío con su propuesta original y poderosa

● Guadalupe Aguilar dando cierre a la noche con todo el color de la música Folclórica

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de febrero a las 21.30 hs. en el Teatro San Martín, Av. SARMIENTO 601.

La entrada general anticipada tendrá un valor de $1000.- y se pueden adquirir comunicándose por mensaje al número 3815271184.

La entrada General en puerta el día de la función tendrá un valor de $1500.-

FLYERS DEL EVENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1taW_buYaQzi_QqzslxTfc4MLHucx5C11?usp=share_link

Acerca de las propuestas: Micaela Groove |Quien da vida a Micaela Groove es un artista independiente, completo, destacado y de renombre en la provincia, tiene 28 años y es bailarín, coreógrafo, director de obras, Drag Queen y maquillador profesional. “Mi vida se basa simplemente en el hecho artístico, en romper los géneros, me dedico a la enseñanza, me encanta la transformación en todos los aspectos. La diversidad impacta día a día en mi vida, todo mis ámbitos más importantes son de expresión. Me dedico hace 7 Años al Drag Queen y es la faceta que más me gusta explorar en mi ser como artista, el baile y el Drag son mi mejor representación como ser humano” FAN PAGE: https://www.facebook.com/micaelagroove1 CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3813 25-3546

Adriana Salado | La música traspasa cada una de las facetas de su prestigiosa carrera. Distinguida conductora y productora en Rock & Pop Radio, Metropolitana, entre otros medios. Galardonada en los Premios Mercedes Sosa como «Mejor Conducción de Radio». Nuestra conductora y presentadora actualmente disfruta de su 7° Temporada en el Programa «Lo Vi Venir» de la Rock & Pop. CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3816 97-7257

Vramy, la estrella del Pop | Vramy es un proyecto musical creado por Esteban Olea. En el año 2009 lanzó su primer disco “homónimo” y en 2018 su segundo material con 11 canciones en trabajo conjunto con Level Estudio y Estudio Rojo de Alejandro Rodriguez y producción artística de Aldo Parellón. Desde entonces presentó varios singles como solista y en colaboración con más artistas, recibió menciones, reconocimientos y premios por su carrera musical y compositiva. Participó como figura destacada del 5to festival LGBTIQ+ DIVERSIVAL. Su obra siempre está en constante cambio, creatividad y crecimiento. DOSSIER COMPLETO: https://drive.google.com/file/d/16m_XI3IUHPt3KezcDEyqP8SkWRMvLjx3/view?usp=share_link CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3813 24-2453

Malamba | Malamba, es una propuesta artística integral: fantasía de bombo, malambo de pies, boleadoras, danza y canto. El proyecto esta integrado por diez mujeres en escena: Lujan Arroyo, Maria Eugenia Maidana, Silvina Legname, Evangelina Sánchez, Emilse Galvan, Emilse Villalba, Gabriela Dos Santos, Rossana Medina, Génesis Malsenido y Ana Darelli (como bailarina y directora). Quienes integran MALAMBA son artistas formadas en danzas folklóricas argentinas, atinoamericanas, afro, contemporánea, música y canto. Cada una llega con su trayectoria artística y su aprendizaje corporal. El nombre surge al hacer un juego de palabras cambiando la O de malambo, que es una técnica dentro de las danzas folklóricas argentinas, en donde históricamente los hombres tenían la exclusividad de su ejecución en escena, por la A, quedando “Malamba” para hacer referencia a su formación de mujeres. Con Malamba somos las mujeres las que ocupamos esos espacios tradicionalmente negados dentro de los espectáculos folklóricos para nosotras. A través de las danzas folklóricas nos imponen, como mujeres, un modo corporal; nos piden ser suaves, frágiles, delicadas y nos imponen un modo de transitar la escena; siempre siendo compañía del hombre, estando en un segundo plano, sin llamar demasiado la atención.. Aquí nosotras somos las protagonistas, desterramos esos ideales de bailarina que nos impusieron por años y demostramos que podemos ser femeninas, fuertes y poderosas. Zapatear con nuestras corporalidades y esencias lo que no significa que por ser mujer nuestra mudanza sea suave y delicada. Poner esta propuesta en escena es un acto de empoderamiento. El arte es el medio para Visibilizar e interpelar nuestras tradiciones, intentamos cambiar el paradigma de nuestro folklore, que durante años viene siendo algo fijo, estático. Es transformarlo en algo vivo, actual y que va transformándose según la sociedad va mutando. Con nuestro arte estamos reescribiendo la historia de nuestras danzas folklóricas argentinas. Es nuestra manera de cuestionar el lugar que como mujeres tenemos hoy por hoy y de luchar por nuestros derechos. DOSSIER COMPLETO: https://drive.google.com/file/d/19kFzo0wab_j8ymhBV-tcI26r6YDodKL2/view?usp=share_link CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3856 88-2355

Macaca | Macaca es un grupo tucumano que explora e interpreta la música popular de raíz latinoamericana, proponiendo una mirada propia al embarcarse en cada canción. Su propuesta integra diferentes timbres instrumentales. Actualmente se conforma como Trío, siendo sus integrantes Carla Guzmán (Flauta), Manolo Alonso (Percusión), Carlos Arévalo (Guitarra). FAN PAGE: https://www.facebook.com/macacatriook CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3816 85-7427

Nancy Pedro | Presenta canciones de raíz folclórica, obras de su autoría y también de autoras de la música popular Argentina y latinoamericana. La voz de Nancy Pedro con la fuerza conjunta de una banda que integra guitarras, bajo y percusión junto a Abelardo García, Selena Orellana, Ariel Alberto y el Negro Burgo. Nancy Pedro es de Tafi Viejo, Tucumán. Es artista, cantante, compositora, escritora, gestora cultural, docente y madre. Ha realizado estudios de perfeccionamiento con Eugene Rabine, Magdalena León, Marcela Pietrokovsky, Melania Pérez, Rocío Palazzo, Verónica Condomí, Mariana Baraj, entre otros. Es docente de música particular. Ha recibido Reconocimiento al compromiso con la música popular regional y como ejemplo de superación, esfuerzo y dedicación a la producción musical, por el Ente de Cultura de Tucumán en el año 2011. Ha sido galardonada con el Premio Mercedes Sosa en la categoría “Nuestra voz” en el año 2019 por su tarea social a través de la música y en el 2020 como Disco de Oro por su álbum de canciones propias. Ha recibido una mención especial por parte del IDEP (Instituto de desarrollo productivo) con la Marca Tucumán por su aporte a la Cultura. Fué destacada con el Premio Lola Mora en reconocimiento a su tarea como compositora por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucuman. Coordina y participa de gestiones a favor de los derechos humanos, la igualdad de género, la eliminación de la discriminación y la violencia hacia las mujeres y también por la Visibilización de las mujeres, disidencias, diversidades y pluralidades en los escenarios. Forma parte de «Truena» (Red Plurinacional Transfeminista de Trabajadorxs de la Música), de “Encuentra. Mujeres en el Arte”, y es socia fundadora de la Asociación Civil de Autoras y Compositoras: Las Cumparsitas. Es actualmente Coordinadora Regional del INAMU en el Noa y su material discográfico es tan variado como sus propuestas artísticas. DOSSIER COMPLETO: https://drive.google.com/file/d/1rV1TY9r5_vc_raRfHjY834UrfEWCMtUP/view?usp=share_link CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 381527-1184 Cesalpinia | Cesalpinia es un proyecto musical integrado por Belén Parma, Javier García y Vane Martinez que se formó en abril del 2019 en San Fernando del Valle de Catamarca. Interpreta canciones compuestas por Belén Parma, ensambladas en un trío de bajo, percusión y piano. Con el nombre de «Belén Parma Trío», fue su primera presentación (25 de mayo del 2019, Festival de Locro organizado por la municipalidad de la Capital). Siguieron varias fechas para tocar en Catamarca y con el tiempo en otras provincias. Durante la pandemia, se abocaron a trabajar en la producción del primer disco. La grabación se dio de manera autogestiva en la sala- estudio Ojo de Agua, su laboratorio musical. Se les plantean nuevos desafíos que inevitablemente dio forma a otra cosa: Cesalpinia, el nombre de una flor que les inspira y representa. Su música es el resultado de muchos encuentros y vivencias, de la constante búsqueda de un sonido propio, de poder contar con una narrativa que se aleja de los discursos tradicionales y hegemónicos del folclore. El folclore norteño, la música popular latinoamericana, el jazz, el rock y los nuevos estilos urbanos son la inspiración para crear el sonido. Las canciones transmiten un mensaje de gratitud y amor por el ambiente natural que les toca compartir, el presente, las raíces, las decisiones, transformaciones y los miedos, sobre todo las luchas en el territorio. Además de las canciones compuestas por Belén Parma, interpretan un repertorio del cancionero popular latinoamericano priorizando autoras contemporáneas, como Elizabeth Morris, Magdalena Matthey, Ana Robles y Francesca Ancarola, como así también los clásicos de Fandermole, Carnota, Violeta Parra, Leda Valladares y autores de nuestra Provincia. DOSSIER COMPLETO: https://drive.google.com/file/d/15oT3UIJPGn-nHMkQMipAIispjZmSf4yf/view?usp=sharing CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3834 63-6633

Guadalupe Aguilar| Guadalupe Aguilar, artista Tucumana, nacida en Río Seco, Monteros. Cantante de música popular y folclore argentino e Intérprete en Teatro musical. Actualmente radicada en la capital Tucumana por desarrollo profesional, artístico y académico. Tuvo sus primeros acercamientos con la música desde muy joven, a la edad de 17 años, cantando en la parroquia de su pueblo. En el 2013 gano el pre «Festival de Monteros de la patria fortaleza del folclore», el cual fue el gran impulso para iniciar su carrera profesional. Desde allí comenzó su participación en distintos festivales de la provincia, en los cuales recibió grandes reconocimientos. Participó en diversos proyectos colectivos junto a destacados artistas de la provincia. Fue nominada con su primer disco a los premios Mercedes Sosa en el 2020, en el 2021 fue nominada por primera vez a los premios Gardel con su disco «SUEÑO INFINITO», nominado a mejor álbum de artista folklore, mejor nuevo artista, ingeniería de grabación. En julio de 2022 realizó su primer teatro «SAN MARTIN» presentando su último disco «POR SEGUIR» con la participación de artistas nacionales como Natalia Barrionuevo y el Pica Juarez. Recientemente, fue distinguida como ARTISTA TUCUMANA por la marca «TUCUMÁN». En la actualidad se desempeña como actriz y cantante en la obra “Tina, el Rumor de un

a nación» DOSSIER COMPLETO: https://drive.google.com/file/d/160I6zbHYdVr425on_JjZBUhtzXI1wsTa/view?usp=share_link CONTACTO POR ENTREVISTAS: +54 9 3865 23-878