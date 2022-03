Ayer, en la Cámara de Diputados de la provincia se llevó a cabo la segunda sesión

extraordinaria y en ellas se avanzó con el tratamiento de los temas enviados por el

Ejecutivo Provincial para ser debatidos y aprobados.

En tal sentido, las y los integrantes de la cámara baja aprobaron dos de las

iniciativas enviadas. Los proyectos aprobados con media sanción y que contaban

con despacho de comisión favorable fueron, por una parte, la Fe de Errata a la Ley

de Juicio Penal por Jurados. La otra, dos modificaciones a la Ley Impositiva

vigente.

Sobre la Ley Impositiva, se dio un detalle durante el debate, dado que la oposición

representada por Juntos por el Cambio (JPC) no acompañó las modificaciones,

pese a que el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Lobo

Vergara, había firmado el despacho a favor de las modificaciones.

Primeramente, la presidenta de la Comisión de Hacienda, María Argerich (Frente

de Todos), fue la encargada de fundamentar el proyecto.

Luego, desde la oposición hicieron conocer su voz, oportunidad en la cual Alfredo

Marchioli hizo dos observaciones. Una de ellas, respecto a cuál es el “rol del

Estado, a quién defiende y cuál debe ser su marco normativo”. “Y después la

cuestión política parlamentaria de la Cámara. Decimos por todos lados que la

política minera es de Estado. Queremos lo mejor para la provincia y esto es poner

las cosas en su lugar, sancionando leyes que expresen la realidad”.

El también diputado opositor Alejandro Páez adelantó su negativa a las

modificaciones al señalar que “desde lo político, hace dos años o poco menos se

trató la baja a la ley de reparto secundario de regalías mineras”. “Nos opusimos

porque daba un margen federal y aseguraba a los departamentos dueños de los

diferimientos tener control sobre esos fondos. Siendo consecuente con lo que voté

en aquella oportunidad, en esta también voy a votar en contra. Sino estaría

desdiciéndome”.

Ante la negativa adelantada por la oposición, tomó nuevamente la palabra la

diputada Argerich, quien indicó que “las posiciones del oficialismo y la oposición

fueron consensuadas”, para allí nomás expresar que el dictamen “viene

acompañado con la firma del presidente del bloque de la UCR -por Luis Lobo

Vergara-, el despacho. No hay coincidencia con las palabras esgrimidas”.

Mientras, la legisladora de la UCR Silvana Carrizo lamentó “no tener el debate

serio tanto en las comisiones como en el recinto”. “Fue una omisión de la Ley

Impositiva. Muchos de los que están acá fueron parte de la aprobación, se le pasó

al Ejecutivo, a Diputados, a Senadores, hay que reverlo”.

Por su parte, Augusto Barros, diputado del FDT, tomó intervención y expuso la

situación planteada desde la oposición. “Escuchamos hablar de necesarios

consensos, que quieren imponer determinada razón. Para algunos es hacer lo que

ellos dicen. Esto es un marco democrático con convicciones e interpretaciones que

pueden ser de gusto o no de la otra parte. Obviaron el hecho puntual de que el

presidente la bancada de la UCR firmó el despacho de comisión.

”No se puede pretender hacer creer a la sociedad que por tener una opinión

distinta estamos imponiendo el número en una votación. De última, si así fuera,

esto es una democracia”, puntualizó.

La titular de la Cámara, Cecilia Guerrero, puso a evaluación de las y los

integrantes de Diputados el proyecto, quienes votaron de forma nominal. El

resultado fue 21 votos por la afirmativa, 15 por el rechazo y tres ausencias, entre

ellos el propio Luis Lobo Vergara.

Desde la oposición

Concluida la sesión, mediante un comunicado, el bloque de la UCR puntualizó:

“Vamos a redoblar los esfuerzos para poner un freno a este gobierno que recurre

en excesos, avasallamientos institucionales y mayor carga impositiva”.

