Continua la polémica por la respuesta de Isauro Molina al pedido de estudiantes

Tras el aplauso del público, fue el ministro Molina quien tomó la palabra y respondió a los estudiantes: “Me parece perfecto que estén unidos para lograr una meta, pero en realidad, la densidad poblacional de la República Argentina está bajando, entonces no podemos hacer escuelas para alumnos que no existen, y que tiene que ver con nuestros deseos o nuestras fantasías. En consecuencia lo que sí podemos garantizar es que van a disponer de tecnología, de un espacio no solo para el nivel medio sino terciario y cuaternario, de posgrado y pos pos grado, o sea hasta nivel cuaternario. Porque todo se hace a distancia ahora, a través de la tecnología”.