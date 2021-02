Música

El Salón de la Fama del Rock anunció los artistas nominados 2021. El requisito para ser considerados es que hayan transcurrido 25 años desde la publicación de su primer trabajo.

Jay-Z, Tina Turner, Iron Maiden y Foo Fighters son algunos de ellos. La votación ya está abierta y los elegidos se conocerán en mayo.

A través de un comunicado, John Sykes, el presidente de la fundación dijo: “Estos nominados tuvieron un impacto indeleble en el panorama sónico del mundo e influenciado a incontables artistas. La lista refleja la diversidad y profundidad de los artistas y la música que el Salón de la Fama del Rock & Roll celebra’’.

Estos son todos los artistas nominados:

Congratulations to the #RockHall2021 Nominees! Read more about this list and the 2021 Induction at https://t.co/iL9HlcGbDd pic.twitter.com/HWaQzuPsS3

— Rock Hall (@rockhall) February 10, 2021