Condenada, Cristina Kirchner dijo que no será candidata

Para Cristina, lo que la terminó condenando no fue «la ingenuidad teorizante del lawfare», sino por una «mafia judicial» y «Estado paralelo que gobierna la Argentina». «Esta es la verdadera condena: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y electivos. Esto es lo que querían. Me van a poder meter presa el 10 de diciembre de 2023, siempre y cuando algún empresario, los ‘Caputos’ de por vida, no se les ocurra financiar a otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere: verme presa o muerta», cerró.

Según dijo, el objetivo de la condena es «disciplinar a la dirigencia política de la Argentina». «No a ellos. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Pero la condena no son los seis años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación a ejercer cargos políticos electivos, cuando a todos los cargos que accedí fue a a través del voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que están cobrando y por eso me inhabilitan», insistió.

A propósito del «sistema paraestatal», Cristina consideró que una prueba de la existencia de este espacio «donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales» se vio el fin de semana, cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a la estancia Lago Escondido.

En ese punto, repasó uno por uno los perfiles de los integrantes del sospechoso viaje a la estancia del terrateniente británico Joe Lewis en Río Negro, donde se llevó a cabo un cónclave del cual por ahora no se tienen demasiados indicios.

«Así como había juntas en épocas militares, parece que hay juntas que gobiernan el país y deciden por fuera de todos los estamentos», recriminó.

Respaldo del presidente

El presidente Alberto Fernández afirmó que en la Argentina «fue condenada una persona inocente», al referirse al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana», publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

«Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina Kirchner sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado», remarcó.

Respaldo de Jalil

Por su parte, el gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, también expresó su respaldo a la vicepresidenta. «La decisión judicial contra Cristina Fernández de Kirchner tiene la clara intención de generar un impacto político sin juzgar la cadena de responsabilidades. La historia respaldará a la vicepresidenta, toda nuestra solidaridad con ella», expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.n

Para la Justicia hubo «vínculos corruptos»

La Justicia estableció que existieron «vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas», ello en referencia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Según los jueces, entre 2003 y 2015 existió una «extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal», en lo que respecta a la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

Así lo dieron a conocer los integrantes del TOF2 en una breve reseña del fallo, cuyos fundamentos completos se darán a conocer el 9 de marzo próximo y por el cual condenaron a seis años de prisión a la vicepresidenta solo por administración fraudulenta, no así por asociación ilícita, como también reclamaba la fiscalía.

Además de los seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner, la misma condena recibió el exsecretario de Obras Públicas José López, mientras que el empresario Lázaro Báez recibió los mismos años por administración fraudulenta.

El exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner y el expresidente de Administración de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, fueron absueltos.

Más implicados

Los otros condenados fueron Nelson Periotti (ex itular de Vialidad Nacional) a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; Mauricio Collareda (exjefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional), a 4 años de prisión e inhabilitación perpetua; Juan Carlos Villafañe (extitular de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz), a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua; Raúl Daruich (exjefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional) a 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua; Raúl Pavesi (extitular de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz), a 4 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua; Raúl Santibáñez (expresidente del directorio de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) a 4 años e inhabilitación perpetua.